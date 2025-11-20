Havre-Saint-Pierre : « Vous ne gagnez pas 250 $… vous gagnez 250 000 $ ! »

Par Emy-Jane Déry 10:15 AM - 20 novembre 2025
Temps de lecture :

Les membres du groupe de Havre-Saint-Pierre qui ont gagné 250 000 $ à Grande Vie : Steven Barriault, Nadine Boudreau, Guylaine Cormier, Josée Cormier et Francine Landry. Photo courtoisie

Un groupe de cinq collègues de travail de Havre-Saint-Pierre a remporté 250 000 $ à la loterie Grande Vie. 

Steven Barriault, Nadine Boudreau, Guylaine Cormier, Josée Cormier et Francine Landry, se sont procuré leur billet gagnant à la boutique Variété Jomphe, à Havre-Saint-Pierre.

Les chanceux travaillent dans une résidence pour personnes âgées. Seule Josée Cormier occupe désormais un emploi ailleurs, mais elle avait conservé son groupe de loto avec ses ex-collègues. C’est elle qui est en est la responsable. 

Tôt le matin suivant le tirage du 30 octobre, elle a vérifié le billet Grande Vie sur l’application Loto-Québec. Elle pensait avoir gagné 250 $. Elle a partagé la bonne nouvelle avec son conjoint à l’aide d’une capture d’écran. 

« Vous ne gagnez pas 250 $… Vous gagnez 250 000 $ ! », lui a-t-il répondu. 

Josée s’est rendue sur son ancien lieu de travail annoncer la bonne nouvelle qui a été accueillie par des sauts de joie et des accolades, d’ailleurs captés sur le vif par les caméras de surveillance.

La nouvelle a ensuite rapidement fait le tour du Havre. 

Les cinq gagnants remportent 50 000 $ chacun. Le plus jeune d’entre eux, Steven Barriault, compte utiliser la somme comme mise de fonds pour l’achat d’une maison. 

Le groupe a bien l’intention de continuer de jouer à la loterie ensemble. 

De la chance sur la Côte-Nord

Les cinq Cayens ne sont pas les seuls à avoir été chanceux à la loterie Grande Vie. Rappelons que quelques mois plus tôt, en août, Daniel Gosselin de la Manicouagan à remporter le lot de 1000 $ par jour à vie. Il a opté pour le montant forfaitaire de 7 M$. Il avait acheté son billet sur le site de jeu en ligne de Loto-Québec. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

L’Ouvre-Boîte culturel célèbre la culture autochtone 

Côte-Nord : Quand jouer dehors prend un tout autre sens pour les enfants 

Feu à Moisie : la Couronne entend réussir à amener à procès les trois accusés de meurtre

Emplois vedettes

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

Adjoint(e) administratif(ve) au soutien à la production et à l’approvisionnement

LEFEBVRE INDUSTRI-AL
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

L’Ouvre-Boîte culturel célèbre la culture autochtone 

Consulter la nouvelle

Côte-Nord : Quand jouer dehors prend un tout autre sens pour les enfants 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 19 novembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 16 décembre 2025

Concours HO, HO, HO!

Participer