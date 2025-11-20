Les gens affluent au nouveau club de marche intérieure

Par Charlotte Paquet , Charlotte Paquet cpaquet@lemanic.ca 1:30 PM - 20 novembre 2025
Temps de lecture :

On aperçoit Dre Mélanie Garneau (à gauche) en compagnie de quelques-uns des marcheurs ayant participé à la première séance du nouveau club de marche intérieure, au Centre Manicouagan. Photo Charlotte Paquet

Il y avait foule, jeudi matin, pour le lancement du premier club de marche intérieure sous l’égide du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, en collaboration avec le Centre Manicouagan à Baie-Comeau. 

Plus d’une cinquantaine de personnes ont répondu à l’invitation, tout heureuses de l’existence de ce nouveau service déployé dans le cadre de l’offensive régionale contre les maladies chroniques.

« J’ai trouvé ça intéressant parce que l’hiver, avec les températures qu’on a, une journée il pleut, une journée ça gèle, nous les marcheurs, on aime ça marcher dehors, mais là c’est trop dangereux », a souligné Gertrude Perreault, d’un ton assuré. Ill n’est pas rare, a-t-elle ajouté, d’entendre parler d’amies qui tombent, qui se cassent un poignet ou qui se font mal à quelque part. La sécurité de la marche intérieure la séduit.

Pour sa part, Anne Lapierre y voit une façon de socialiser et de s’informer grâce aux mini-conférences offertes après chaque séance par des professionnels de la santé. « Des conseils qu’on doit connaître, mais qu’il faut se faire rappeler », a précisé celle qui marche déjà deux fois par semaine avec un autre club de marche, extérieure celle-là. 

Rythme à respecter

Chacun à leur rythme, les marcheurs parcourent un circuit de 500 mètres qui sillonne le centre commercial d’une extrémité à l’autre, tout en incluant des corridors menant aux sorties. Ils sont invités à déambuler pendant 60 minutes, mais sans stress.

Au besoin, ils peuvent faire quelques tours, retourner au local du club pour s’asseoir, se reposer et jaser avant de reprendre leur marche, a bien précisé Stéphane Talbot, agent de planification, de programmation et de recherche à la Direction de la santé publique de la Côte-Nord, avant que le signal de départ soit donné sous le coup de 10 h.

M. Talbot a invité les marcheurs à calculer leurs tours et à en inscrire le nombre dans un livre laissé à cet effet. « Ça va être nos statistiques. On veut voir combien vous en faites, comment vous progresser. C’est ça qui va faire en sorte qu’on va tous devenir meilleurs. »

Sur place pour la grande première du club, Dre Mélanie Garneau, médecin conseil à la Direction de la santé publique, s’est réjouie de la belle participation des gens. « On ne savait pas exactement à quoi s’attendre, mais c’est extraordinaire. Je suis vraiment très très contente. »

Dre Garneau attend les suggestions des gens pour déterminer des sujets d’intérêt pour les prochaines mini-conférences. « Le club de marche est annoncé jusqu’à décembre, mais je suis certaine que ça va continuer à vie. Je suis en recrutement de professionnels qui vont être disponibles pour venir marcher avec vous et ensuite vous donner des conférences », a-t-elle indiqué au groupe.

Chose certaine, il est déjà entendu que Dr Nicolas Jobin sera présent jeudi prochain, tout comme sa conjointe, Dre Garneau.

Bénéfices de la marche intérieure

La marche demeure l’activité physique la plus accessible et facile à intégrer dans son quotidien.

Pratiquée à l’intérieur, la marche facilite aussi les choses pour les personnes ayant des limitations, en plus d’éviter que les intempéries, un terrain instable ou le sentiment d’insécurité ne freinent la volonté de certains, selon le CISSS de la Côte-Nord.

Se réunir dans un club de marche a aussi comme bénéfices de briser l’isolement, tout en combinant des activités du quotidien, comme les emplettes ou un café-causerie, après sa séance active.

La Direction de la santé publique planifie déjà la mise en place d’autres clubs de marche intérieure sur la Côte-Nord. Sept-Îles a déjà un club du genre, mais il est de responsabilité municipale. Il n’est pas dit qu’un deuxième club ne verra pas le jour dans un centre commercial de la localité.

