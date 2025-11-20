L’Ouvre-Boîte culturel célèbre la culture autochtone 

Par Karianne Nepton-Philippe 8:31 AM - 20 novembre 2025
Temps de lecture :

Natasha Kanapé-Fontaine. Photo Julien Lajoie-Lemay

L’Ouvre-Boîte culturel organise deux activités gratuites pour mettre en lumière la culture autochtone. Il y aura d’abord la Projection du film Ninan Aussat : Nous les enfants et une causerie littéraire avec Natasha Kanapé-Fontaine. 

La projection du film se fera le 20 novembre à 19 h 30 à la salle de l’Alternative. Cette activité est réalisée en collaboration avec l’Office national du film du Canada (ONF) et la Ville de Baie-Comeau.

Ninan Aussat : Nous les enfants est réalisé par Kim O’Bomsawin. 

Il s’agit d’un documentaire dans lequel on va à la rencontre de la jeunesse autochtone du Québec. La réalisatrice, qui a filmé des jeunes Atikamekw, Eeyou-Cris et Innus pendant six ans, confie leurs aspirations et questionnements, leurs défis et leur point de vue sur leur réalité et leur avenir.

Causerie littéraire

La causerie littéraire avec Natasha Kanapé-Fontaine se tiendra au Centre d’amitié autochtone de Manicouagan le 30 novembre. 

Natasha Kanapé-Fontaine discutera de son parcours, sa démarche et sa technique d’écriture. 

Lors de cette activité, il y aura la possibilité de consulter sur place de ses trois ouvrages, une dégustation d’innu-pakueshikan (banique) et service de garde sera disponible pour les tout-petits. 

De plus, un transport entre Pessamit et Baie-Comeau est disponible sur demande auprès du Centre d’amitié autochtone de Manicouagan.

