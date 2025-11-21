Un voyage scientifique aux îles Galapagos pour 14 élèves de Baie-Comeau

Une nouvelle aventure scientifique d’envergure se prépare à l’école secondaire Serge-Bouchard. Après un séjour à Hawaï au printemps 2025, 14 élèves entreprennent maintenant la préparation d’un voyage d’étude aux îles Galapagos, prévu pour le printemps 2027, quelques mois avant leur diplomation.

Les enseignants responsables, Frédéric Bénichou et Marie-Pier Lacroix-Beaupré, ont déjà mis en branle le travail d’organisation avec les jeunes.

L’expédition nécessitant une préparation rigoureuse, le groupe se réunit un midi par cycle de neuf jours afin d’élaborer le programme scientifique. Les élèves y exploreront la volcanologie, la géologie, la biologie et la biodiversité exceptionnelle de cet archipel équatorien.

« L’idée, c’est que les jeunes voient les indices qui ont mené Darwin à la théorie de l’évolution », soulignent Frédéric Bénichou et Marie-Pier Lacroix-Beaupré, qui collaborent déjà avec un guide local pour structurer un séjour axé sur les sciences tout en intégrant un volet culturel.

Un projet soutenu par l’UNESCO

Grâce à l’implication de la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka, le projet bénéficie de l’appui de la Commission canadienne de l’UNESCO. Comme les îles Galapagos sont elles aussi une Région de biosphère reconnue, les responsables souhaitent créer un jumelage entre les élèves de Baie-Comeau et des jeunes sur place, notamment par l’entremise de laboratoires scientifiques.

« Il faut voir si des enseignants à destination sont intéressés, mais nous sommes en contact avec la Région mondiale là-bas pour trouver des contacts avec des écoles », explique Frédéric Bénichou. Les démarches en sont toutefois à leurs débuts.

Financement et implication étudiante

Pour concrétiser ce projet aux coûts importants, les élèves multiplient déjà les initiatives de financement. Ils récupèrent et trient notamment les cannettes à la fin des parties du Drakkar les fins de semaine.

« En plus de favoriser le travail d’équipe et de collaboration entre les élèves, une activité comme celle-ci permet de sensibiliser les jeunes à l’importance de diminuer l’empreinte écologique de notre voyage et d’en constater les impacts », mentionne Marie-Pier Beaupré-Lacroix.

Une vente de café et une autre de pommes de terre ont également été réalisées, et plusieurs autres activités sont prévues au cours de la prochaine année. Les organisateurs sont aussi à la recherche de partenaires financiers souhaitant soutenir cette expérience éducative unique.

Entreprises, organismes ou individus intéressés sont invités à communiquer avec les enseignants responsables, Frédéric Bénichou ou Marie-Pier Lacroix-Beaupré, via le secrétariat de l’école secondaire Serge-Bouchard.