Appel de candidatures pour les Prix Hommage bénévolat-Québec sur la Côte-Nord
Lors de l’édition 2025 des prix Hommage bénévolat-Québec, c’est Alain Potvin de Baie-Comeau qui a remporté le prix pour la région de la Côte-Nord. Photo Louise Leblanc
Les Nord-Côtiers sont invités à honorer l’engagement social d’une personne bénévole ou d’un organisme aux prix Hommage bénévolat-Québec 2026.
Il est possible de déposer une candidature dans l’une des trois catégories suivantes, soit Jeune bénévole prix Claude Masson, Bénévole et Organisme. Vous avez jusqu’au 5 décembre pour le faire.
Les prix Hommage bénévolat-Québec permettent, chaque année, de souligner l’engagement social d’une quarantaine de lauréats provenant de toutes les régions du Québec.
La ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, invite les Nord-Côtiers à déposer une candidature afin de témoigner de l’importance des bénévoles dans nos communautés.
« Les Nord-Côtiers et les Nord-Côtières se démarquent par leur engagement sincère, leur solidarité et leur sens profond de l’entraide. Les prix Hommage bénévolat-Québec nous offrent l’occasion de mettre en lumière les bénévoles et les organismes de chez nous qui posent des gestes simples, mais qui changent des vies. Je vous invite à proposer leurs candidatures et à faire rayonner notre solidarité régionale à l’échelle du Québec ! », dit-elle.
Pour plus de détails à propos des prix Hommage bénévolat-Québec, vous pouvez consulter ce lien.