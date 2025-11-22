Appel de candidatures pour les Prix Hommage bénévolat-Québec sur la Côte-Nord

Les Nord-Côtiers sont invités à honorer l’engagement social d’une personne bénévole ou d’un organisme aux prix Hommage bénévolat-Québec 2026.

Il est possible de déposer une candidature dans l’une des trois catégories suivantes, soit Jeune bénévole prix Claude Masson, Bénévole et Organisme. Vous avez jusqu’au 5 décembre pour le faire.

Les prix Hommage bénévolat-Québec permettent, chaque année, de souligner l’engagement social d’une quarantaine de lauréats provenant de toutes les régions du Québec.

La ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, invite les Nord-Côtiers à déposer une candidature afin de témoigner de l’importance des bénévoles dans nos communautés.

« Les Nord-Côtiers et les Nord-Côtières se démarquent par leur engagement sincère, leur solidarité et leur sens profond de l’entraide. Les prix Hommage bénévolat-Québec nous offrent l’occasion de mettre en lumière les bénévoles et les organismes de chez nous qui posent des gestes simples, mais qui changent des vies. Je vous invite à proposer leurs candidatures et à faire rayonner notre solidarité régionale à l’échelle du Québec ! », dit-elle.

Pour plus de détails à propos des prix Hommage bénévolat-Québec, vous pouvez consulter ce lien.