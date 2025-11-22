Le gouvernement du Québec octroie 2,5 M$ pour six projets nord-côtiers

C’est une somme de 2,5 M$ que le gouvernement du Québec investit pour appuyer la réalisation de six initiatives qui viendront soutenir les secteurs économique et social sur la Côte-Nord.

C’est la ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, qui en a fait l’annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault, lors d’une tournée de la région qui s’est conclue à l’île d’Anticosti.

« Avec ces initiatives, nous renforçons l’attractivité de la région, tant sur le plan de l’emploi que par la mise en valeur d’un de nos lieux les plus emblématiques. Elles contribueront à faire rayonner tout le potentiel de la Côte-Nord et à favoriser l’établissement durable des personnes, au bénéfice de l’ensemble de la collectivité », affirme Mme Champagne Jourdain.

Certains projets soutiennent la planification du développement de L’Île-d’Anticosti, la concertation régionale entre les MRC ou la création d’un bureau de recrutement en petite enfance. D’autres visent à stimuler l’innovation au sein des entreprises, à renforcer la proximité des services destinés aux familles vulnérables ou à soutenir la réussite éducative et la persévérance scolaire de la jeunesse nord-côtière.

« C’est du soutien direct à des préoccupations et à des besoins signifiés par les communautés nord-côtières. Nous posons, étape par étape, des jalons importants pour rendre la belle région de la Côte-Nord encore plus attrayante et prospère », a pour sa part indiqué Mme Guilbaut.

Pour consulter la liste des projets retenus, vous pouvez consulter ce lien.