Un premier souper africain rassemble la communauté manicoise

La Maison Alpha ABC Côte-Nord a donné le coup d’envoi, le 15 novembre, à une toute nouvelle série d’activités socioculturelles visant à rapprocher nouveaux arrivants et population locale.

Pour cette première soirée, un souper africain tenu à L’Infuseur a réuni dès 17 h plusieurs familles immigrantes et de nombreux membres de la communauté manicoise, auxquels s’est joint le député de René-Lévesque, Yves Montigny, venu souligner l’importance de ces initiatives pour la cohésion sociale.

Entre mets traditionnels et accessoires rappelant l’Afrique portés fièrement par les invités, les participants ont profité d’une ambiance conviviale, haute en couleurs et en découvertes.

La soirée s’est étirée jusqu’à minuit, alors que plusieurs ont exprimé le souhait de renouveler l’expérience très bientôt, cette fois autour d’un souper consacré à une autre région du monde.

Cette activité marque le début d’une programmation élargie qui vise à offrir aux nouveaux arrivants bien plus qu’un apprentissage linguistique.

En plus de proposer de la francisation du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h, ainsi que des cours les fins de semaine pour s’adapter aux horaires variés, la Maison Alpha ABC Côte-Nord est également centre d’examens TCF et TEF depuis deux ans, organisant des sessions chaque semaine.

Par la combinaison de la francisation, d’activités culturelles et d’un accompagnement linguistique personnalisé, l’organisme poursuit sa mission : « créer un milieu inclusif où chacun peut apprendre, se sentir accueilli et s’intégrer pleinement à sa nouvelle communauté », comme il l’indique dans un communiqué.