Baie-Comeau investit dans ses patinoires extérieures

Par Karianne Nepton-Philippe 8:00 AM - 23 novembre 2025
Temps de lecture :

Baie-Comeau renouvelle son protocole d'entente pour ses patinoires extérieures.  Photo Pixabay

C’est un peu plus de 24 000 $ que la Ville de Baie-Comeau consacre à ses cinq patinoires extérieures pour l’année 2025. Baie-Comeau a adopté son protocole d’entente pour ses patinoires extérieures d’une durée de trois ans, soit de 2025 à 2028. 

Pour la première année, l’aide financière pour Saint-Sacrement est de 3 953 $ et pour Trudel, elle s’élève à 3 433 $. Pour les patinoires extérieures du complexe récréatif Henry-Leonard, Saint-Georges et du parc des Pionniers, la Ville débourse 2 440 $ chacune. 

« Au-delà des sommes qui sont très raisonnables, je tiens à souligner qu’il serait inutile d’avoir ces sommes si on n’avait pas nos bénévoles », mentionne le maire Michel Desbiens. 

Il soutient que les bénévoles « permettent aux jeunes et aux moins jeunes de se dégourdir et s’amuser durant l’hiver ».

Pour chacune des patinoires, la Ville contribue aussi à la hauteur de 2 000 $ en biens et services. 

Pour les années 2026 et 2027, le montant de l’aide financière sera indexé selon l’Indice des prix à la consommation. 

« On demande aux utilisateurs de respecter les consignes des lieux pour profiter de nos installations », conclut M. Desbiens. 

