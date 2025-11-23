Hockey Senior AA : les Marchands reviennent de l’arrière

Par Sylvain Turcotte 10:03 AM - 23 novembre 2025
Temps de lecture :

Dany Lebrun a tranché le débat avec le but gagnant en prolongation. Cynthia-K Denis Photographe

Les Marchands de Havre-Saint-Pierre ont fait plaisir à leurs partisans, vendredi soir, en disposant des Gaulois PCR de Port-Cartier, en prolongation. C’était le seul match de la semaine dans la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord.

La formation cayenne a comblé un retard de deux buts en troisième période, marquant deux fois en l’espace de 58 secondes, pour ramener le match à la case départ. Ce retour au pointage a été le fruit des buts d’Alexis Cadieux, en avantage numérique, et de Johney Cormier.

C’est le vétéran Dany Lebrun qui a tranché le débat en prolongation, scellant l’issue de la rencontre à 03:15.

Keven Cloutier avait ouvert la marque en première période pour les Marchands, suivi de deux buts des visiteurs dans la seconde moitié du deuxième vingt, par l’entremise de Jordan Deroy et de Junah Croteau. Jimmy Wyatt avait porté le pointage à 3-1 à mi-chemin en troisième.

Dans les buts, Christopher Jomphe (Havre-Saint-Pierre) a fait face à 33 lancers. Du côté de Port-Cartier, Joël Grondin s’est blessé après cinq minutes. Venu en relève, Alex Ricard a été bombardé de 48 rondelles.

Les quatre équipes du Circuit CFM seront en action en fin de semaine prochaine pour y disputer chacune leur cinquième partie du calendrier régulier.

Ça se passe le samedi 29 novembre alors que les Marchands visiteront les Gaulois tandis que les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles accueilleront les Pionniers CFL de Baie-Comeau.  

À mi-saison, le classement est le suivant :

Baie-Comeau : 3v-1d = 6 points
Port-Cartier : 2v-1d-1d en prol. = 5 points
Havre-Saint-Pierre : 2v-2d = 4 points
Sept-Îles : 1v-3d = 2 points

Statistiques : www.marqueur.com/lhsaacn

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Baie-Comeau investit dans ses patinoires extérieures

Drakkar : une précieuse victoire à Rouyn-Noranda

Hockey Senior AA : les Basques signent une première victoire

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

Adjoint(e) administratif(ve) au soutien à la production et à l’approvisionnement

LEFEBVRE INDUSTRI-AL
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Baie-Comeau investit dans ses patinoires extérieures

Consulter la nouvelle
Sport

Drakkar : une précieuse victoire à Rouyn-Noranda

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 19 novembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 16 décembre 2025

Concours HO, HO, HO!

Participer