Aquanautes : une première compétition relevée pour lancer la saison

Par Johannie Gaudreault 10:00 AM - 24 novembre 2025
Temps de lecture :

La nageuse Olivia Gagnon des Aquanautes de Baie-Comeau connaît un parcours remarquable. Photo courtoisie

La première rencontre régionale de natation de la saison a réuni 94 athlètes de la Côte-Nord : 42 nageurs de Sept-Îles, 25 des Aquanautes de Baie-Comeau, 21 de Port-Cartier et 6 de la Minganie.

Pour plusieurs jeunes nageurs, cette compétition tenue le 16 novembre à Port-Cartier marquait le début d’un calendrier chargé pour 2025-2026. De nombreux Aquanautes se sont illustrés en améliorant tous leurs temps ou en réalisant d’importants standards pour les épreuves provinciales à venir.

Plusieurs nageurs ont signé une fiche parfaite d’améliorations ou atteint des objectifs marquants, relate l’entraîneuse-chef des Aquanautes, Sylvie Letarte.

Eve Barriault a réalisé deux standards chez les 12 ans et se trouve à seulement 1,65 seconde du standard du 100 m brasse pour participer à la mini coupe 12 ans et moins prévue en mai 2026.

Laurent Bozet a obtenu deux nouveaux temps lui permettant de participer à la compétition Nez Rouge à l’Université Laval en décembre.

Léa Dionne a amélioré ses temps et réalisé les standards requis pour la mini coupe 2026.

Victoria Dupont, Charles-Antoine Gagnon, Éliane Lévesque, Emerick Morin, Pelashue Collard, Aurélie Pineault, Livia Robert, Juliette St-Germain, Justine St-Jean et François Xavier Bossé Boulianne ont tous terminé la journée avec une fiche parfaite. Ils ont amélioré leur chronomètre dans toutes leurs épreuves.

Olivia Gagnon : un parcours d’exception

La jeune nageuse Olivia Gagnon a réalisé un standard Coupe Espoir au 200 m dos, ce qui lui permettra de participer à la compétition en 2026 et la qualifie pour faire partie de l’équipe des prochains Jeux du Québec.

Olivia se distingue déjà depuis l’été dernier, alors qu’elle avait été la seule représentante de la Côte-Nord à se qualifier pour les finales en soirée aux Jeux du Québec 2025, rappelle Mme Letarte. Elle a également été nommée pour le titre d’athlète découverte de l’année 2025 au gala de l’URLSCN.

Autre fait notable : elle est la seule athlète de la région à avoir atteint les standards pour participer au camp Prospect de la Fédération de natation du Québec, regroupant les jeunes nés entre 2011 et 2013. Elle y a pris part avec fierté, le 2 novembre à l’Université Laval, selon son entraîneuse.

Olivia Gagnon s’est qualifiée pour faire partie de l’équipe des prochains Jeux du Québec. Photo courtoisie

Autres nageurs en progression

Élie-Jade Leblanc a décroché ses standards mini coupe 11 ans et n’est qu’à 1,5 seconde de celui des 12 ans au 100 m brasse.

William Leblanc a réalisé deux temps qualificatifs pour la compétition Nez Rouge.

Édouard Lévesque a obtenu deux améliorations, poursuivant sur sa lancée exceptionnelle de l’été 2025, où il avait participé au Grand Prix du Québec. Il avait alors atteint les finales A à trois reprises et décroché une médaille de bronze au 100 m brasse.

Ses nouveaux temps lui permettront de participer aux Essais olympiques canadiens de l’été 2026, se réjouit Sylvie Letarte. Il a d’ailleurs remporté dans la catégorie Espoir au gala URLSCN, tous sports confondus.

Léa Lamontagne a également été mise en lumière pour son engagement constant, recevant un prix d’athlète 2025 des Aquanautes pour son travail remarquable.

S’ajoutent aussi des progressions pour Jérémy Boisseau, Yassin Elgandli, Charles Lacourse, Éliane Pigeon, Sofia Lamontagne, Delphine Pineault et Jacob Lessard, ce dernier frôlant déjà ses meilleurs temps au 200 m libre et au 50 m papillon.

Le club conclut ce premier rendez-vous de la saison avec enthousiasme, soulignant l’implication et la progression de ses jeunes athlètes. « Bravo à tous ! Le club et les entraîneurs sont bien fiers de vos performances », lance l’entraîneuse-chef.

Édouard Lévesque participera aux Essais olympiques canadiens de l’été 2026. Photo courtoisie

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Saison touristique 2025 : « un bilan des plus positifs », selon Tourisme Côte-Nord

Le tournoi de volleyball Blacklight amasse plus de 25 000 $ pour Centraide 

Un projet de plus d’un milliard de dollars pour l’eau pure de Baie-Trinité 

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

Adjoint(e) administratif(ve) au soutien à la production et à l’approvisionnement

LEFEBVRE INDUSTRI-AL
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Saison touristique 2025 : « un bilan des plus positifs », selon Tourisme Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Le tournoi de volleyball Blacklight amasse plus de 25 000 $ pour Centraide 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 19 novembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 16 décembre 2025

Concours HO, HO, HO!

Participer