Aquanautes : une première compétition relevée pour lancer la saison

La première rencontre régionale de natation de la saison a réuni 94 athlètes de la Côte-Nord : 42 nageurs de Sept-Îles, 25 des Aquanautes de Baie-Comeau, 21 de Port-Cartier et 6 de la Minganie.

Pour plusieurs jeunes nageurs, cette compétition tenue le 16 novembre à Port-Cartier marquait le début d’un calendrier chargé pour 2025-2026. De nombreux Aquanautes se sont illustrés en améliorant tous leurs temps ou en réalisant d’importants standards pour les épreuves provinciales à venir.

Plusieurs nageurs ont signé une fiche parfaite d’améliorations ou atteint des objectifs marquants, relate l’entraîneuse-chef des Aquanautes, Sylvie Letarte.

Eve Barriault a réalisé deux standards chez les 12 ans et se trouve à seulement 1,65 seconde du standard du 100 m brasse pour participer à la mini coupe 12 ans et moins prévue en mai 2026.

Laurent Bozet a obtenu deux nouveaux temps lui permettant de participer à la compétition Nez Rouge à l’Université Laval en décembre.

Léa Dionne a amélioré ses temps et réalisé les standards requis pour la mini coupe 2026.

Victoria Dupont, Charles-Antoine Gagnon, Éliane Lévesque, Emerick Morin, Pelashue Collard, Aurélie Pineault, Livia Robert, Juliette St-Germain, Justine St-Jean et François Xavier Bossé Boulianne ont tous terminé la journée avec une fiche parfaite. Ils ont amélioré leur chronomètre dans toutes leurs épreuves.

Olivia Gagnon : un parcours d’exception

La jeune nageuse Olivia Gagnon a réalisé un standard Coupe Espoir au 200 m dos, ce qui lui permettra de participer à la compétition en 2026 et la qualifie pour faire partie de l’équipe des prochains Jeux du Québec.

Olivia se distingue déjà depuis l’été dernier, alors qu’elle avait été la seule représentante de la Côte-Nord à se qualifier pour les finales en soirée aux Jeux du Québec 2025, rappelle Mme Letarte. Elle a également été nommée pour le titre d’athlète découverte de l’année 2025 au gala de l’URLSCN.

Autre fait notable : elle est la seule athlète de la région à avoir atteint les standards pour participer au camp Prospect de la Fédération de natation du Québec, regroupant les jeunes nés entre 2011 et 2013. Elle y a pris part avec fierté, le 2 novembre à l’Université Laval, selon son entraîneuse.

Olivia Gagnon s’est qualifiée pour faire partie de l’équipe des prochains Jeux du Québec. Photo courtoisie

Autres nageurs en progression

Élie-Jade Leblanc a décroché ses standards mini coupe 11 ans et n’est qu’à 1,5 seconde de celui des 12 ans au 100 m brasse.

William Leblanc a réalisé deux temps qualificatifs pour la compétition Nez Rouge.

Édouard Lévesque a obtenu deux améliorations, poursuivant sur sa lancée exceptionnelle de l’été 2025, où il avait participé au Grand Prix du Québec. Il avait alors atteint les finales A à trois reprises et décroché une médaille de bronze au 100 m brasse.

Ses nouveaux temps lui permettront de participer aux Essais olympiques canadiens de l’été 2026, se réjouit Sylvie Letarte. Il a d’ailleurs remporté dans la catégorie Espoir au gala URLSCN, tous sports confondus.

Léa Lamontagne a également été mise en lumière pour son engagement constant, recevant un prix d’athlète 2025 des Aquanautes pour son travail remarquable.

S’ajoutent aussi des progressions pour Jérémy Boisseau, Yassin Elgandli, Charles Lacourse, Éliane Pigeon, Sofia Lamontagne, Delphine Pineault et Jacob Lessard, ce dernier frôlant déjà ses meilleurs temps au 200 m libre et au 50 m papillon.

Le club conclut ce premier rendez-vous de la saison avec enthousiasme, soulignant l’implication et la progression de ses jeunes athlètes. « Bravo à tous ! Le club et les entraîneurs sont bien fiers de vos performances », lance l’entraîneuse-chef.