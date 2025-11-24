Baie-Comeau vend le 1010, rue Mingan

Baie-Comeau retire le 1010, rue Mingan de son domaine public. L’offre d’achat de la Société québécoise des infrastructures (SQI) est signée, au montant de 1 415 000 $.

La vente touche la partie du bâtiment de la Sûreté du Québec, pas celle du CPE Magimuse. Mais il y a des travaux à effectuer : une porte d’accès dans le « corridor » entre les deux doit être déplacée. « La SQI accepte de payer sur un projet d’environ 30 000 $. 15 000 $ seront payés par la SQI et 15 000 $ par la Ville », explique le directeur général François Corriveau.

Intersection à l’avenue des Hémérocalles

La Ville de Baie-Comeau réitère son intention d’aménager une nouvelle intersection au coin de l’avenue des Hémérocalles et du boulevard Pierre-Ouellet. Elle a dû faire une légère modification à sa demande de financement au Programme d’aide à la voirie locale du gouvernement du Québec pour être conforme.

Le nom du directeur général François Corriveau y a été ajouté afin de signer des documents. La demande de subvention a dû être renvoyée. « Ce réaménagement de l’intersection est un projet essentiel au développement », indique le maire Michel Desbiens.

Changement de tracé

Dans les travaux de développement du parc industriel Jean-Noël-Tessier, il y a modification au contrat d’ingénierie. Parallèle 54 Experts Conseils, qui travaille sur le projet, a recommandé de changer le tracé qui servira à l’implantation de Hy2gen.

Le tracé au nord des lignes électriques, entre celles-ci et l’embranchement du 0-4 km de la route 389, sera déplacé. Le directeur général François Corriveau explique qu’en raison de la présence de milieux humides, il change d’un axe nord-est à un axe est-ouest.