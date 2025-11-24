Direction les Jeux du Québec pour quinze judokas nord-côtiers

Quinze judokas représenteront la Côte-Nord à la 60e Finale des Jeux du Québec, qui se tiendra du 27 février au 7 mars à Blainville. Ils ont obtenu leur qualification, lors de la Finale régionale qui se tenait à Baie-Comeau, samedi.

De l’Académie de judo de Sept-Îles, on retrouve Laurence Dubé, Laurianne Rodgers, Maude Bouchard, Manny Bernatchez et Medric Duguay.

Pour le Club Judokan de Port-Cartier, il s’agit de Lucas Gravel-Althot et Maïck Cormier.

Le Club de judo de Baie-Comeau comptera sur Zoé Deschênes, Sara Soucy, Olivier Poulin, Raphaël Massé, Cadel Talbot, Shiloh Toho et Vincent Trottier.

Megan Collard de Fermont complète la délégation.

Cinq de ces quinze judokas en seront à une deuxième participation aux Jeux du Québec. Laurence Dubé, Laurianne Rodgers, Manny Bernatchez, Cadel Talbot et Maïck Cormier avaient été surclassés du U14 au U16 pour combattre sur les tatamis à Sherbrooke en mars 2024.

Rodgers et Talbot avaient d’ailleurs remporté le bronze en individuel. Le Baie-Comois avait également contribué à la troisième place du tournoi masculin par équipe.

À Blainville, les compétitions de judo se tiendront au premier bloc, soit du 28 février au 3 mars.