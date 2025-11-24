Le tournoi de volleyball Blacklight amasse plus de 25 000 $ pour Centraide 

Par Johannie Gaudreault 8:42 AM - 24 novembre 2025
Temps de lecture :

Le tournoi de volleyball Blacklight a rassemblé plus de 280 participants et a permis d'amasser la somme de 25 196 $ au profit de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan. Photo courtoisie

Plus de 280 compétiteurs ont participé à la 7édition du tournoi de volleyball Blacklight organisé au profit de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, ce qui a permis de récolter 25 196 $.

La septième édition du Tournoi de Volleyball Blacklight, tenue du 21 au 23 novembre à la polyvalente des Baies de Baie-Comeau, a une fois de plus rassemblé des centaines de participants dans une atmosphère festive.

Propulsé par Vicky Veilleux Esthétique, l’événement a affiché complet en un temps record et s’est conclu par une soirée dansante aux allures de superhéros au Camp St-Paul. Malgré plusieurs embûches organisationnelles, l’édition 2025 s’est terminée positivement avec plus de 25 000 $ amassés.

Au total, 55 équipes, comptant entre 4 et 6 joueurs chacune, ont foulé les terrains pour un impressionnant regroupement de 280 compétiteurs. Le comité organisateur s’est dit encouragé et enthousiasmé par l’ampleur croissante de l’événement.

Bien que le tournoi ait accueilli trois nouveaux membres au sein du comité organisateur, l’édition a été « marquée par plusieurs embûches qui ont malheureusement eu un impact sur les sommes recueillies », affirme Centraide par voie de communiqué.

Le montant amassé demeure toutefois substantiel et représente un apport important pour les organismes soutenus par Centraide.

Rappelons que l’an dernier, l’événement avait permis de récolter 32 789 $. Cette année, Centraide souligne également la contribution de 3 000 $ provenant du programme Action d’Alcoa.

Une trentaine de bénévoles ont offert temps et énergie afin d’assurer le bon déroulement du tournoi. Le comité organisateur tient à les remercier chaleureusement, tout comme les nombreux commanditaires et partenaires ayant contribué au succès de l’édition.

Les gagnants des différentes catégories sont :

Femme – compétition

Les Licornes – Marie-Ève Hogan, Béatrice Desbiens, Joanie Marcoux, Audrey-Anne Hudon

Femme – participation

Powerpuff Girls – Evelyne Ouellet, Mia Tremblay, Justine St-Laurent, Anne-Sophie Painchaud, Eliane Harvey, Marie-Maxime Desrosiers

Homme – compétition

Ticass – Arsenault Pneus – Cédric Arsenault, Félix Babin, Gregoire Martin, Yannick Arsenault, Jacob Arsenault

Mixte – participation

A – La Dream Team : Coralie Michaud, Lucas Roussel, Émily Michaud, Jérémie Villeneuve, Andrew Finn, Sophie Poirier

B – Bar Laitier Le Frigo : Laurence Valcourt, Bianca Michaud, Gabriel Jean, Jean-Philippe Labrie, Adam Gagnon, François Beaudet

C – Les beaux couples : Stéphane Brisson, Chantale Savard, Lucie Vaillancourt, Robin Tremblay, Nancy Pelletier, Claude Blouin, Félix Lefrançois

