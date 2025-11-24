Un percussionniste brille à la finale baie-comoise de Cégeps en spectacle

Devant une salle comble, la 47e finale locale de Cégeps en spectacle du Cégep de Baie-Comeau a couronné le percussionniste William Perron, qui représentera l’établissement lors de la prochaine finale régionale. La soirée a mis en lumière le talent et la créativité de la relève artistique de la Côte-Nord.

La 47e finale locale de Cégeps en spectacle, tenue le 22 novembre devant 151 spectateurs, a offert une vitrine éclatante au talent étudiant du Cégep de Baie-Comeau, où six numéros ont démontré la diversité et l’audace de la jeune scène artistique.

C’est le percussionniste William Perron qui a remporté les grands honneurs grâce à une performance à la batterie ayant captivé autant le public que le jury. Sa maîtrise technique, son sens du rythme et sa présence sur scène ont été particulièrement remarqués. Il représentera le cégep lors de la finale régionale prévue le 21 mars prochain à Rivière-du-Loup.

Le prix de l’Ouvre-Boîte culturel a été attribué au groupe Les Métalloïdes, formé d’Isaac Lebel, Nathaël Blais-Pelletier, Tristan Morin et Félix Otis. Leur prestation dynamique leur a également valu le prix Coup de cœur du public, une double distinction soulignant l’impact marqué de leur passage sur scène.

Au total, 17 étudiants ont pris part à la soirée, que ce soit comme interprètes, musiciens, danseurs ou comédiens. Le public a aussi pu apprécier le travail de l’équipe d’animation composée de Frédérique Beaulieu, Léanne Lavallée, Yan Bonneville et Léna Lavoie, dont le dynamisme a contribué au rythme de l’événement.

Pendant la délibération du jury, les spectateurs ont été divertis par une performance énergique du groupe local Les Présidents, maintenant l’ambiance festive jusqu’à l’annonce des résultats.

Dans son communiqué, le Cégep de Baie-Comeau « félicite chaleureusement William Perron, les Métalloïdes, ainsi que tous les participantes et participants » qui ont contribué au succès de cette édition, qualifiée de moment vibrant mettant en valeur la créativité étudiante.