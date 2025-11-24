Un percussionniste brille à la finale baie-comoise de Cégeps en spectacle

Par Johannie Gaudreault 5:02 PM - 24 novembre 2025
Temps de lecture :

William Perron a mérité les grands honneurs de la finale locale de Cégeps en spectacle à Baie-Comeau. Photo Raphaëlle Dupuis Sirois

Devant une salle comble, la 47finale locale de Cégeps en spectacle du Cégep de Baie-Comeau a couronné le percussionniste William Perron, qui représentera l’établissement lors de la prochaine finale régionale. La soirée a mis en lumière le talent et la créativité de la relève artistique de la Côte-Nord.

La 47e finale locale de Cégeps en spectacle, tenue le 22 novembre devant 151 spectateurs, a offert une vitrine éclatante au talent étudiant du Cégep de Baie-Comeau, où six numéros ont démontré la diversité et l’audace de la jeune scène artistique.

C’est le percussionniste William Perron qui a remporté les grands honneurs grâce à une performance à la batterie ayant captivé autant le public que le jury. Sa maîtrise technique, son sens du rythme et sa présence sur scène ont été particulièrement remarqués. Il représentera le cégep lors de la finale régionale prévue le 21 mars prochain à Rivière-du-Loup.

Le prix de l’Ouvre-Boîte culturel a été attribué au groupe Les Métalloïdes, formé d’Isaac Lebel, Nathaël Blais-Pelletier, Tristan Morin et Félix Otis. Leur prestation dynamique leur a également valu le prix Coup de cœur du public, une double distinction soulignant l’impact marqué de leur passage sur scène.

Au total, 17 étudiants ont pris part à la soirée, que ce soit comme interprètes, musiciens, danseurs ou comédiens. Le public a aussi pu apprécier le travail de l’équipe d’animation composée de Frédérique Beaulieu, Léanne Lavallée, Yan Bonneville et Léna Lavoie, dont le dynamisme a contribué au rythme de l’événement.

Pendant la délibération du jury, les spectateurs ont été divertis par une performance énergique du groupe local Les Présidents, maintenant l’ambiance festive jusqu’à l’annonce des résultats.

Dans son communiqué, le Cégep de Baie-Comeau « félicite chaleureusement William Perron, les Métalloïdes, ainsi que tous les participantes et participants » qui ont contribué au succès de cette édition, qualifiée de moment vibrant mettant en valeur la créativité étudiante.

Le prix de l’Ouvre-Boîte culturel a été attribué au groupe Les Métalloïdes, qui a aussi mis la main sur le prix Coup de cœur du public. Photo Raphaëlle Dupuis Sirois

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Une tempête de neige à l’horizon sur la Côte-Nord

Lutte aux stupéfiants : la SQ frappe à Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre

«Chauffeurs inc.»: le Bloc et des victimes demandent à Ottawa d’en faire plus

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Une tempête de neige à l’horizon sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Lutte aux stupéfiants : la SQ frappe à Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 19 novembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 16 décembre 2025

Concours HO, HO, HO!

Participer