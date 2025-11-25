Centraide mobilise les entreprises nord-côtières pour « Mardi je donne »

Par Johannie Gaudreault 10:22 AM - 25 novembre 2025
Temps de lecture :

Les aubaines du Vendredi fou et du Cyberlundi peuvent devenir une façon de redonner à sa communauté. Photo Pixabay

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan revient cette année avec le mouvement international « Mardi je donne », une journée entièrement dédiée à la générosité, qui suit le Vendredi fou et le Cyberlundi. 

L’organisme souhaite rallier un grand nombre d’entreprises locales afin de multiplier les gestes de solidarité au bénéfice des personnes vulnérables de la région.

Centraide HCNM rappelle que sa participation au mouvement vise à « mobiliser les entreprises locales et à multiplier les actions de bienfaisance au profit de Centraide HCNM, afin de soutenir notre mission : améliorer les conditions de vie des personnes de la région qui se trouvent en situation de vulnérabilité ».

Des formes de participation flexibles

Les entreprises intéressées peuvent choisir la manière dont elles souhaitent contribuer le mardi 2 décembre. Il peut s’agir de remettre un pourcentage des ventes effectuées cette journée-là, d’associer un montant fixe à un produit ou à un service, ou même de prolonger l’initiative sur plusieurs jours.

Par le passé, plusieurs commerces se sont impliqués de façon créative : certains ont offert « 2 $ par savon vendu du 25 novembre au 2 décembre », d’autres « 2 $ par café vendu le jour même ».

De la visibilité

Centraide souligne que participer à « Mardi je donne », c’est non seulement contribuer directement à soutenir les personnes vulnérables du territoire, mais aussi renforcer l’engagement communautaire d’une entreprise.

Les participants bénéficient d’une visibilité supplémentaire : présence du logo sur le site web de l’organisme, affiches personnalisées et mises en avant sur les réseaux sociaux.

Les organisations souhaitant joindre le mouvement peuvent communiquer à l’adresse adjoint@centraidehcnmanicouagan.ca d’ici le 28 novembre pour confirmer leur participation ou obtenir davantage d’information.

