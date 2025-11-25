Des capsules vidéo pour aider les parents produites aux Bergeronnes

Ressource Parenfants produit des capsules en ligne sur les dynamiques familiales avec de jeunes enfants dans le but d’aider les parents à normaliser ce qu’ils vivent, et pour leur faire comprendre qu’ils sont plus compétents qu’ils le croient.

Grâce au programme provincial Y’a personne de parfait (Y’APP), des capsules vidéo paraissent chaque mois sur le site web de l’organisme avec des thèmes comme la gestion du temps, la gestion du stress, la diversité corporelle et le défoulement, entre autres.

Bref, une panoplie de « choses qui touchent la dynamique familiale » entre enfants et parents, résume Mathilde Paré-Désilets, intervenante communautaire en soutien parental à Ressources Parenfants.

Elles contiennent beaucoup d’informations malgré leur court format. Un travail de recherche a été effectué derrière leur production pour synthétiser au maximum l’information et ainsi la présenter de manière concrète et juste aux parents.

« L’idée, c’est qu’en trois minutes, j’essaie de susciter l’intérêt et la curiosité des parents pour qu’il y ait un pont qui se fasse entre qu’est-ce qu’être un enfant et qu’est-ce qu’être un parent, et que ça puisse se rejoindre », affirme Mathilde Paré-Désilets.

Changement de formule

Par le passé, l’organisme Ressource Parenfants des Bergeronnes dispensait des ateliers avec des parents et leurs jeunes enfants en personne dans le secteur ouest de la Haute-Côte-Nord, mais il s’est tourné vers le numérique depuis quelque temps.

C’est un changement de cap qui est survenu en raison de la pandémie de COVID-19 qui limitait le présentiel, et le fait qu’il y avait moins d’inscriptions au fil du temps.

« La réponse des parents et des familles a été bonne, et c’est ça qui nous a donné l’idée de transformer le format en groupe vers les capsules vidéo », raconte l’intervenante.

« La réalité des familles a vraiment changé. Il y a beaucoup de familles où les parents travaillent et qui sont moins disponibles en journée. Ce n’est pas donné à tout le monde d’avoir même une ou deux heures de libres pour aller en atelier », enchaîne-t-elle.

Aider les parents

L’ambiance des capsules se veut à l’image des valeurs de l’organisme, avec comme principal but de favoriser l’épanouissement des familles.

« On s’est inspiré de nos valeurs de pratique, qui sont la bienveillance et l’accueil, entre autres. On est dans le non-jugement, et je pense que c’est ça que les gens apprécient », estime Mme Paré-Désilets.

Cette dernière indique que certains contenus sur les réseaux sociaux peuvent être vus comme des recettes miracles, ce qui n’est pas toujours le cas, à ses yeux.

« On respecte le pouvoir d’agir du parent. Je ne dis pas quoi faire comme une recette, je propose des choses pour avoir des pistes de réflexion avec des exemples de situations concrètes qui peuvent arriver au quotidien », explique-t-elle.

Se sentir en confiance

Quiconque est parent le sait, il y a des moments qui ne sont pas reposants.

C’est pourquoi Mathilde Paré-Désilets se fait un devoir d’écouter les parents et leurs suggestions pour assurer le contenu de ses capsules vidéo.

« Ça va avec la philosophie du fait qu’on soit tous humains. J’essaie de normaliser des situations qui arrivent dans les familles en prenant des exemples concrets », dit-elle.

« Quand on est dans notre propre situation de parent, on a l’impression que ça arrive juste à nous et on va retourner la situation sur notre compétence parentale et se questionner là-dessus », poursuit-elle.

Et le meilleur moyen pour enlever ce sentiment d’incompétence, dit-elle, est de le présenter comme étant quelque chose de normal, faisant partie d’un apprentissage.

« Normaliser, c’est ce qui fait le plus de bien, car ça nous enlève le sentiment d’incompétence », assure Mathilde Paré-Désilets.

« On n’est pas incompétents, on est des parents. Et être parents, c’est toute une aventure », termine-t-elle.