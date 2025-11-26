Boucler la boucle ferroviaire de la fosse du Labrador : il faudra de la patience 

Par Emelie Bernier 4:59 AM - 26 novembre 2025 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

Photo courtoisie, SFPPN

Pour le PDG de la SFPPN, la question du bouclage de la voie ferrée qui permettrait d’unir les tronçons actuels de Chemin de fer QNS&L et d’ArcelorMittal et d’ainsi faciliter le transport du minerai de la fosse du Labrador est importante. Mais il faudra du temps.

« On parle d’attacher en haut et en bas pour faire une loop et augmenter la capacité de transport. Nous, on est au centre de ça, c’est sûr que c’est positif pour nous. On va travailler avec les différents acteurs. On a développé une bonne expertise en construction ferroviaire dans nos dernières phases d’investissement. C’est ça notre message : on est là, on appartient au gouvernement, on travaille avec les acteurs, on est prêt à aider au niveau technique. »

On est toutefois loin de la coupe aux lèvres. 

 « Ce ne sera pas sans défi, mais on le dit qu’il y a des centaines de millions de tonnes de minerai dans la fosse du Labrador et qu’à un moment donné, on va être bloqué pour sortir la ressource. Le chemin de fer va devenir un enjeu », soulève M. Striganuk. « Avec une boucle, on aurait une capacité quasi infinie et c’est l’idée qu’on veut étudier. Il faut que tout le monde y trouve son compte, et ce sera aux gens de faire leurs représentations, mais nous, au niveau technique, on peut vraiment aider », lance Gabriel Striganuk, comme une invitation aux parties prenantes.

Questionnée à ce propos en marge du congrès, la directrice Affaires gouvernementales, énergie et carbone chez ArcelorMittal, Marianne Huot, est demeurée très prudente. 

« On est ouvert à le regarder avec le gouvernement, mais il y a plusieurs implications pour nous qui méritent d’être bien évaluées », a-t-elle commenté brièvement.

