CHRONIQUE | La marche en perte de vitesse, quelle tristesse!

La marche fait partie de mon quotidien depuis longtemps et je ne suis évidemment pas la seule. Ses adeptes sont pourtant en chute libre, selon des données publiées par ParticipAction la semaine dernière. C’est d’une infinie tristesse pour la grande marcheuse que je suis.

Au Canada, en 2025, à peine 32 % des personnes âgées de 18 à 79 ans parviennent à atteindre une moyenne de 7 500 pas par jour, qui correspond au nombre minimal requis pour un mode de vie actif. Pourtant, il y a six ans, on en comptait 52 %. Les écrans et la sédentarité sont pointés du doigt.

Le lendemain de la publication de ces résultats inquiétants en matière de santé publique, à Baie-Comeau, un nouveau club de marche intérieure tenait sa première séance. Il y a de l’espoir, j’oserais dire.

Lorsqu’on sait que la marche représente l’activité physique probablement la plus accessible qui soit, qu’elle ne nécessite qu’une bonne paire de chaussures et hop !, on part, il est difficile de comprendre son recul au fil des ans. Moi, je ne saisis pas en tout cas !

Pourtant, les bénéfices qu’on en tire sont tellement nombreux. De façon générale, partir arpenter les rues de son quartier ou les sentiers d’un boisé près de chez nous, comme je le fais pratiquement chaque jour, est bon pour notre santé physique et mentale.

Diminution du stress, amélioration de l’humeur et réduction de la fatigue font partie des bienfaits de la pratique de la marche, tout comme l’amélioration de la qualité du sommeil, de la santé cardiovasculaire, du renforcement des muscles et des os et du contrôle du poids, martèle constamment le milieu de la santé.

Ces bénéfices confirmés par la science, je ne les ressens peut-être pas toujours, j’avoue, mais j’aime à penser que mon stress, mon sommeil ou mon humeur, par exemple, seraient bien pires sans mes sorties régulières.

Pour ma santé

Je marche pour ma santé, ou du moins pour mettre toutes les chances de mon côté de la conserver. Je sais, rien n’est acquis et on n’a qu’à regarder autour de nous pour le constater.

Des gens qui ont gardé un poids santé toute leur vie, en plus de très bien se nourrir et d’être actifs physiquement, peuvent aussi être victimes d’un accident vasculaire cérébral ou d’un méchant cancer. Je sais, je sais. À la loterie de la santé, on n’est pas toujours gagnant.

Je considère tout de même que la marche est la base pour quiconque souhaite bouger. Au-delà de la course, du gym, de la danse en ligne, de la zumba, du ski de fond et du vélo, elle reste mon activité favorite. Et pas une marche pour me chercher un loyer, mais une marche rapide s’il vous plaît ! Mon cœur, je veux l’entendre battre fort.

Reste que parfois ma motivation en arrache, mais je me parle. Je sais qu’à mon retour, je serai fière et remplie d’énergie pour le reste de la journée.

Je parle du reste de la journée, car c’est tôt le matin ou dans le milieu de l’avant-midi que j’adore sortir dehors pour marcher. Eh oui, la retraite (de laquelle je suis sortie temporairement) me le permet. Avec mes écouteurs sur les oreilles, j’écoute la radio ou la musique en accumulant les kilomètres.

Du temps où je travaillais à temps plein au journal, je prenais 30 à 40 minutes de mon heure de lunch pour marcher quelques fois par semaine, été comme hiver, en me disant que c’était mieux que rien. Parfois, c’était une marche utilitaire, qui me permettait de faire quelques commissions sur mon trajet, une source de motivation de plus.

On nous suggère de pratiquer au moins 150 minutes d’activités physiques d’intensité moyenne à élevée par semaine pour notre santé. Force est d’admettre que marcher permet de l’atteindre aisément.

Alors qu’attend-on pour renverser la vapeur des récentes données de ParticipAction ?