Les patineuses de Baie-Comeau brillent à domicile

Par Johannie Gaudreault 2:13 PM - 26 novembre 2025
Les athlètes du Club de patinage artistique de Baie-Comeau ont offert de belles performances lors de la compétition tenue à domicile les 22 et 23 novembre. Photo Karen Sauvageau

Le Club de patinage artistique de Baie-Comeau a brillé à domicile les 22 et 23 novembre lors de la compétition interrégionale Invitation Laurence-Comeau, présentée au Centre Henri-Desjardins.

L’événement, qui a rassemblé plus de 125 patineurs provenant de la Côte-Nord et du Saguenay–Lac-Saint-Jean, s’est soldé par une impressionnante récolte de médailles et de rubans pour les patineurs locaux.

« Il y a eu des records personnels qui ont été établis », souligne l’entraîneuse-chef de Patinage Baie-Comeau, Karen Sauvageau, qui voit cette compétition comme une étape stratégique vers les événements majeurs de l’hiver.

Certaines catégories, dont Novice et Pré-novice, ont permis aux patineuses d’acquérir une expérience précieuse avant les Championnats de section à Sherbrooke dans deux semaines. 

« C’est une belle compétition préparatoire. Moi, je l’aime vraiment cette compétition-là pour ça. Si on performe moins bien, il faut s’ajuster. Si on est bon, on continue sur cette voie », explique Mme Sauvageau.

La compétition permet aussi au club d’ajuster ses programmes en vue de la finale régionale des Jeux du Québec, prévue en janvier.

« On a un bon aperçu de ce que ça va avoir l’air lors des finales régionales. On modifie les solos si jamais ça n’a pas bien été. […] On voit ce qui fonctionne mieux, ce qui marche moins bien, et on s’adapte. »

En plus des compétitions, un séminaire technique a eu lieu le vendredi, animé par l’entraîneuse olympique Annie Barabé. 

Résultats

Klara Simard, qui était seule dans sa catégorie, a obtenu l’or autant au programme court qu’au programme long chez les Novice dames.
Marifée Girard-Lachance a décroché deux médailles, soit une d’or et une d’argent, dans les classes Or et Star 9.

Chez les Pré-Novices, Rose Girard-Lachance s’est démarquée avec deux médailles d’or, tant au programme court qu’au programme long. Raphaëlle Carrière a ajouté deux podiums à la récolte du club : l’argent au programme court et au programme long.
Stella Girard-Lachance a obtenu le bronze au programme court (Pré-Novice) et l’or au programme long (Pré-Juvénile), tandis que Myliana Gaudreault a pris le 4rang (Pré-Novice) avant de revenir en force avec l’or dans la catégorie Juvénile.

Les patineurs locaux ont continué d’accumuler les distinctions dans les différentes épreuves Star.

Lily-May Plamondon : argent en Star 7 et or en Star 6.

Léa-Jade Desbiens : 4e en Star 7 et bronze en Star 6.

Jeremy Lemieux : or en Star 5 – 13 ans et + (messieurs).

Zoé Gagnon : 3e en Star 5 – 13 ans et + et argent en Star 5 artistique.

Sofia Thibeault : or en Star 5 — 13 ans et —.

Eliane Martel : argent en Star 5 — 13 ans et —.

Olivia Perron : bronze en Star 5 — 13 ans et —.

Lenka Bouchard : 5e en Star 5 – 13 ans et —.

Anne-Sophie Lemieux : 6e en Star 5 – 13 ans et —.

Adèle Simard : 7e en Star 5 – 13 ans et —.

Julia Morin : argent en Star 5 — 10 ans et —.

Lou-Ann Brochu : bronze en Star 5 — 10 ans et —.

Romy Lefrancois : 4e en Star 5 – 10 ans et —.

Essiom Bahangnasi : 4e en Star 4 – 13 ans +.

Ophélie Harrisson : bronze en Star 4 – 13 ans —.

Frédérique Emond : 4e en Star 4 – 13 ans —.

Alexia Béland : or en Star 4 — 10 ans et —.

De belles prestations chez les plus jeunes

Dans les catégories Sans limite, les jeunes patineuses du club ont aussi fait belle figure :

Clara Tardif : or chez les Sans limite — 9 ans.

Pénélope Gauthier : argent dans la même catégorie.

Justine Plourde : bronze.

Lily Allard : or chez les Sans limite — 8 ans.

Olivia Goulet : argent chez les Sans limite — 8 ans.

15 patineuses ont également reçu des rubans d’argent et de bronze pour leurs performances (Star 2 et Star 3).

Tant les plus âgées que les plus jeunes ont pu pratiquer leur solo en vue des prochaines compétitions. Photo Karen Sauvageau

