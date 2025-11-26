Musée de l’église Sainte-Amélie : des boules de Noël inspirées de Nincheri

Pour le quatrième anniversaire de son agrément muséal, la Corporation de l’église Sainte-Amélie lance une création entièrement originale : la légende des anges de Nincheri. Inspirée des fresques lumineuses de l’église, elle donne vie à un projet de médiation culturelle qui rassemble des bénévoles de tous les âges autour d’un même atelier : la fabrication de boules de Noël en verre coloré.

« À moment donné, c’est venu que je me disais, qu’est-ce qui se passe ici, la nuit ? Ça doit être impressionnant. Puis là, je me suis mise à imaginer la légende. De dire, les anges doivent danser. Moi, c’était les couleurs qui venaient me chercher », raconte Johanne Munger, présidente de la Corporation.

C’est en observant les œuvres de Guido Nincheri qu’elle a eu l’inspiration d’un objet souvenir unique et porteur de sens.

L’initiative a pris racine cet automne, alors que Johanne Munger cherchait un objet significatif à offrir aux visiteurs et croisiéristes. « On n’a pas beaucoup de choses à vendre qui sont vraiment super vendeurs. Que les gens repartent avec pour souvenir », explique-t-elle.

Après plusieurs essais réalisés chez elle, l’ancienne enseignante en arts plastiques a mis au point une méthode pour créer des boules en verre coloré résistantes et faciles à reproduire.

La demande explose rapidement. « Là, j’ai eu des demandes, des demandes, des demandes. Les gens ont trouvé ça beau. J’ai dit là, je ne suis pas capable de fournir toute seule. »

Une dizaine de bénévoles se sont alors joints à elle : voisins, amis, membres de sa famille. Le processus est accessible et rassembleur. « Ça fait un rendu assez fantastique, mais c’est simple. C’est accessible à tous », fait savoir l’instigatrice.

Chaque boule est accompagnée de la légende des anges de Nincheri et d’une plume symbolique. Selon Mme Munger, l’objet permet de créer un lien durable entre les habitants et le patrimoine.

« Quand quelqu’un part avec la boule, c’est des années et des années à accrocher cette boule-là dans son arbre de Noël… ça crée un attachement. »

Le musée assume les coûts des matériaux, tandis que tous les artisans sont bénévoles. Les profits, issus d’un prix de vente de 20 $ par boule, servent directement aux activités de la Corporation et à l’entretien du bâtiment.

Des boules de Noël à l’effigie du musée de l’église Sainte-Amélie sont fabriquées à la main par des bénévoles de toutes les générations. Photo Johannie Gaudreault

Un lieu historique porté par la communauté

Reconnue monument historique et patrimonial, l’église Sainte-Amélie demeure un symbole identitaire majeur. « C’est un des quatre seuls monuments historiques reconnus patrimoniaux sur la Côte-Nord », divulgue la présidente. La Corporation, fondée par des citoyens pour sauver l’édifice de la démolition, continue d’assurer sa mise en valeur.

Même si l’église n’est plus dédiée au culte, elle demeure un lieu de mémoire et un espace culturel actif, avec des locations de salles, des visites guidées et des projets créatifs. « On a droit seulement à une seule messe par année et c’est toujours au début décembre. Cette année, elle se tient le 6 décembre », rappelle Johanne Munger.

Le plus grand défi reste toutefois la notoriété locale. Dans un sondage effectué dernièrement, des citoyens ont répondu qu’ils ne savaient pas que l’église Sainte-Amélie était devenue un musée ou un monument historique. « On a tout à faire pour développer et changer l’image de l’église… Ça gagne encore à être connu », résume la présidente.

150 boules fabriquées

Près de 150 boules ont été fabriquées depuis le début du projet. Elles sont en vente à la Librairie A à Z, chez Accent Meubles, au Marché aux trésors, ou directement via Messenger. Pour Johanne Munger, ce n’est qu’un début : « Mes lutins sont disponibles. S’il en manque, on pourrait en refaire. »

La présidente souhaite que la légende devienne un symbole rassembleur pour Baie-Comeau : un objet qui, année après année, apporte couleur, histoire et protection dans les foyers tout en rayonnant le patrimoine de Sainte-Amélie.