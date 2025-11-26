Ottawa aidera les secteurs de l’acier et du bois d’oeuvre

Par Nick Murray, La Presse Canadienne 10:38 AM - 26 novembre 2025
Temps de lecture :

Prime Minister Mark Carney is seen during a news conference following the ASEAN summit in Kuala Lumpur, Malaysia, Monday, Oct. 27, 2025. THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

Le gouvernement fédéral prévoit d’injecter 500 millions $ en garanties de prêts dans l’industrie canadienne du bois d’œuvre résineux et de limiter davantage les importations d’acier étranger afin de soutenir les secteurs durement touchés par les droits de douane américains. 

Un responsable gouvernemental, non autorisé à s’exprimer sur le sujet avant la publication des détails, a indiqué à La Presse Canadienne que le premier ministre Mark Carney annoncerait ces nouvelles mesures mercredi après-midi. 

Le «Toronto Star» a été le premier média à révéler les détails de ce plan d’aide. 

Ce responsable a précisé que le gouvernement Carney prévoyait de réduire les importations d’acier en provenance de pays avec lesquels le Canada n’a pas d’accord de libre-échange, en les faisant passer de 50 % à 20 % de leurs niveaux de 2024. Cette mesure vise à permettre aux producteurs d’acier canadiens de combler le déficit sur le marché intérieur, ce qui devrait générer une demande intérieure estimée à 854 millions $. 

En juillet, M. Carney avait déjà réduit le quota d’importation en provenance des pays sans accord de libre-échange à 50 % des niveaux de 2024 et imposé un droit de douane de 50 % sur toute importation dépassant ce seuil. 

Le gouvernement prévoit également de collaborer avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (Canadien National) afin de réduire de 50 % les tarifs de fret pour le transport interprovincial d’acier et de bois d’œuvre. Si le CN ne peut pas appliquer un tarif inférieur, Ottawa subventionnera la différence, a indiqué un représentant du gouvernement. 

On ignore si les mêmes mesures et subventions s’appliqueront à l’acier destiné au Nord, où les matériaux de construction sont soit transportés par bateau-navette vers les communautés du Nunavut durant la saison de navigation, soit acheminés par camion vers les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon. 

Ces mesures interviennent alors que l’industrie sidérurgique continue d’être mise à mal depuis que le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane de 50 % sur l’acier canadien, en juin. 

Le bois d’œuvre résineux, longtemps soumis à des droits de douane américains, est actuellement taxé à 45 % après la hausse décidée le mois dernier par l’administration Trump. 

Le mois dernier, M. Trump a interrompu les négociations commerciales avec le Canada après que le gouvernement de l’Ontario a diffusé aux États-Unis des publicités télévisées reprenant des propos tenus en 1987 par l’ancien président américain Ronald Reagan dans lesquels il soulignait les inconvénients des droits de douane. 

