Place aux entreprises de la Côte-Nord dans le développement 

Par Emelie Bernier 4:58 AM - 26 novembre 2025 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

Le panel « Se préparer stratégiquement pour bénéficier des occasions d'affaires sur le territoire nordique » réunissait Guy de Grandpre, de Cyclone Metals, Gabriel Striganuk, Paul Lavoie, de Développement économique Sept-Îles (DÉSI) et Martin Loiselle, de la Société du Plan Nord. Photo Emelie Bernier

Gabriel Striganuk était un des invités du panel « Se préparer stratégiquement pour bénéficier des occasions d’affaires sur le territoire nordique ». Celui-ci réunissait Guy de Grandpre, de Cyclone Metals, Martin Loiselle, de la Société du Plan Nord, et Paul Lavoie, de Développement économique Sept-Îles (DÉSI). 

Tous ont invité les entrepreneurs et fournisseurs de services régionaux divers à se tenir au courant des opportunités, notamment via la plateforme du Réseau d’affaires nordiques (RAN), mise sur pied par la Société du Plan Nord. Cet outil, bilingue et gratuit, vise à « contribuer à la maximisation des retombées économiques des investissements majeurs, tant publics que privés, au profit des fournisseurs situés à proximité des projets. »

Pour M. Striganuk, il importe de faire le lien entre les donneurs d’ordre et les fournisseurs locaux. 

« Les relations avec le milieu sont au centre de nos préoccupations, que ce soit Torngat ou un autre. On s’assure de bien communiquer. J’ai déjà dit que je voulais présenter les investissements futurs pour qu’ils puissent voir comment on peut avoir des retombées positives de part et d’autre. On ne laisse pas juste le promoteur faire, on s’assure que ç’a du sens. On veut présenter en amont les investissements futurs aux compagnies d’ici. Quand on leur permet de voir ce qui s’en vient, ils peuvent se préparer. »

La présence dans un événement comme le Congrès Québec Mines+Énergie permet de dénicher des services qui ne sont pas encore disponibles sur la Côte-Nord. 

« On cherche toujours des partenaires. Pour l’usine de traitement des eaux de notre prochaine phase d’expansion, par exemple. Ce que je retiens de ma présence au congrès, c’est tout le savoir-faire qu’on a au Québec. C’est impressionnant tout ce qu’il y a comme service. »

