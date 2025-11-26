Sky Gym : un nouvel endroit pour s’entraîner à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 7:00 AM - 26 novembre 2025
Temps de lecture :

Éric Tremblay est le propriétaire du nouveau gym, Sky Gym, qui a ouvert le 6 novembre à Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

L’entrepreneur Éric Tremblay propose un nouvel endroit pour s’entraîner à Baie-Comeau. Son nouveau bébé s’appelle Sky Gym, un gym autonome situé au deuxième étage du centre d’achat Laflèche. 

Au départ, ouvrir une salle d’entraînement n’était pas les plans du Baie-Comois. 

Après la vente de son commerce Vélozone en 2020, Éric Tremblay a profité d’un congé bien mérité. Il avait toutefois dans l’idée de se lancer à nouveau en affaires avec un autre magasin de vélos cinq ans plus tard. 

Finalement, ce projet a été mis de côté lorsqu’il a rencontré un entrepreneur du Saguenay, propriétaire d’un gym qui l’a inspiré de par son parcours et sa façon de gérer son entreprise. 

« Le but est de rendre service à la population et d’amener un vent de fraîcheur dans le monde de l’entraînement et de la santé, qui est grandissant », indique le propriétaire. 

Éric Tremblay ne voulait pas s’embarquer tout de suite dans une aventure qui lui prendrait tout son temps et son énergie, comme son ancien commerce. 

« Je voulais encore être mon propre patron. Avec Vélozone, j’avais une entreprise qui me faisait travailler six jours par semaine », explique-t-il. 

La salle d’entraînement est ouverte de 4 h 30 à 22 h du lundi au samedi ainsi que de 4 h 30 à 20 h le dimanche.  Photo Karianne Nepton-Philippe

Un gym autonome 

Sky Gym, qui a ouvert le 6 novembre, est une salle d’entraînement autonome. « On s’inscrit en ligne et on entre ici avec un code, tu t’entraînes et tu repars. J’ai quelqu’un pour l’entretien et des coachs indépendants », précise Éric Tremblay. 

« Mais, les gens peuvent m’écrire, m’appeler, me texter. J’ai aussi la page Facebook. Je suis entièrement disponible, sans avoir à être constamment sur place », ajoute-t-il. 

Éric Tremblay est « surpris de la réponse », car il a vu une bonne vague d’abonnements depuis trois semaines.

Il ne cache pas avoir une panoplie de projets en tête pour son gym. S’il atteint ses objectifs, il cultive le rêve d’aménager une terrasse d’entraînement sur le toit. 

Sky Gym est un nouvel endroit pour s’entraîner à Baie-Comeau. Il est situé au 2e étage du Centre d’achat Laflèche. Photo Karianne Nepton-Philippe

