Drakkar : Beckman absent, Gendron échangé

Le gardien de but du Drakkar de Baie-Comeau, Lucas Beckman, sera à l’écart du jeu pour les quatre prochaines semaines.
C’est ce qu’écrit l’organisation sur sa page Facebook, sans en dévoiler la raison.
Elle se contente de préciser avoir rappelé le gardien Simon Cormier. Ce dernier sera de l’alignement pour les parties les 18 et 19 novembre à domicile.
Transaction
Le Drakkar a aussi procédé cette semaine à une transaction. Il a obtenu deux choix de repêchage des Sea Dogs en retour du joueur de 20 ans Justin Gendron.
Il s’agit d’un choix de 8e ronde pour 2027 et un choix de 4e ronde pour 2028.
