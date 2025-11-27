Le Baie-Comois Vincent Roberge-Poitras décroche deux médailles en judo

Par Karianne Nepton-Philippe 3:00 PM - 27 novembre 2025
Temps de lecture :

Le Baie-Comois Vincent Roberge-Poitras a remporté deux médailles lors de ses dernières compétitions. Photo Judo Canada

Le Baie-Comois Vincent Roberge-Poitras a accumulé les points lors de deux fins de semaine chargées de compétition de judo, où il a remporté deux médailles.

Le 8 novembre, le judoka de 19 ans a décroché la première place en junior au Québec Open. 

Le lendemain, il a terminé cinquième dans la compétition au niveau sénior du Québec Open, tandis qu’il a obtenu la médaille de bronze à la Pan American Cup à Montréal le 13 novembre. 

« C’est la deuxième année que je fais la Pan American Cup. Vu que c’est une compétition internationale, ce n’est pas tout le monde qui peut y aller », mentionne Vincent Roberge-Poitras. 

« Cette année, j’étais plus confiant, plus prêt. Je savais ce que j’avais à faire, ça s’est bien passé. J’ai fait une erreur en demi-finale, ce qui m’a coûté la finale », ajoute-t-il. 

La médaille de bronze lui a permis d’obtenir plus de points au niveau international. 

« La compétition est plus dure, elle est très importante en termes de points », lance-t-il. 

Ces résultats pourraient l’aider sur son chemin vers l’Europe. « Grâce à ça, je vais sûrement pouvoir faire des compétitions en Europe et commencer à me classer mondialement », explique le judoka qui a toujours dans la mire de réussir à se qualifier pour les Jeux olympiques. 

Le Baie-Comois Vincent Roberge-Poitras et son entraîneur Fayçal Bousbiat. Photo Judo Canada

