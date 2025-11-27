Le Port de Baie-Comeau renforce son partenariat avec Rotterdam

Le Port de Baie-Comeau revient d’une mission économique aux Pays-Bas avec l’objectif clair de consolider ses liens avec le Port de Rotterdam, un partenaire clé dans le développement des marchés liés aux minéraux critiques et à l’énergie verte.

Cette initiative rassemble des acteurs régionaux, institutionnels et internationaux autour d’une vision commune : bâtir des ponts durables entre le Québec et l’Europe pour soutenir les chaînes d’approvisionnement stratégiques.

Baie-Comeau souhaite ainsi se positionner comme un acteur incontournable dans les corridors commerciaux transatlantiques.

Cette coopération s’appuie notamment sur deux ententes majeures : une entente signée en 2024 entre le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE) et le Port de Rotterdam, ainsi qu’une déclaration d’intention conclue en mars 2025 entre les gouvernements du Québec et des Pays-Bas concernant les minéraux critiques et stratégiques.

Une vision commune

Selon le Port de Baie-Comeau, cette collaboration vise à encourager une croissance durable et à soutenir des projets favorisant les énergies à faible empreinte carbone. Elle permet aussi d’établir des bases solides pour attirer de nouveaux investissements et stimuler l’économie régionale et nationale.

La mission économique a regroupé dix organisations québécoises, témoignant de l’importance accordée à la création de partenariats internationaux.

« Cette mission confirme l’importance de travailler étroitement avec nos partenaires pour relever les enjeux énergétiques et géopolitiques qui touchent nos sociétés. Ensemble, nous créons des opportunités qui auront des retombées positives pour notre région et pour l’économie québécoise et européenne à court, moyen et long terme », a déclaré Karine Otis, présidente-directrice générale du Port de Baie-Comeau.

L’organisation portuaire baie-comoise souligne également le soutien reçu durant cette mission, notamment de la part de l’ambassadeur du Canada aux Pays-Bas, Hugh Adsett, et de la déléguée générale du Québec à Bruxelles, Hélène Drainville. Le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec a aussi contribué au financement du projet.

La délégation comptait des représentants de plusieurs organisations régionales et nationales, dont la Ville de Baie-Comeau, ID Manicouagan, le Conseil des Innus de Pessamit, SOPOR, le Cégep de Baie-Comeau, la CEDFOB, l’UQAR, l’Institut de recherche sur l’hydrogène de l’UQTR, QSL et Somavrac.