MRC Manicouagan : un budget jugé dérisoire pour RénoRégion 

Lors de sa première séance depuis l’élection municipale, la MRC de Manicouagan dénonce un « budget dérisoire » pour le programme RénoRégion pour l’année en cours. C’est aussi le seul programme sur quatre pour l’aide au domicile qu’elle se voit octroyer.

Le 26 novembre, le nouveau conseil des maires de la MRC de Manicouagan a adopté une résolution pour réclamer au gouvernement du Québec d’ajuster, sans plus tarder, les subventions reçues pour tous les programmes d’aide au domicile.

« À la plus grande stupéfaction des élus de la Manicouagan, un budget dérisoire de 21 200 $ a été octroyé dans le cadre du Programme RénoRégion, et ce, pour l’année 2025-2026 », peut-on lire dans cette résolution.

La MRC explique que pour les trois années précédentes, une somme de 100 000 $ était annuellement accordée pour le Programme RénoRégion.

Rappelons que la Société d’habitation du Québec (SHQ) offre le Programme RénoRégion, Programme d’adaptation de domiciles, le Programme d’amélioration des maisons d’hébergement et le Programme des petits établissements accessibles.

Pour les trois autres programmes, la MRC ne reçoit aucune somme pour l’année en cours.

« Ces programmes répondent à des besoins spécifiques, principalement à ceux des ménages les plus vulnérables », dénonce la MRC.

Pas d’employé, pas de projet, pas de sous

Le manque de projet explique que les sommes ont diminué.

Toutefois, le poste de Coordonnateur de projets de la Société d’Habitation du Québec de la MRC s’est libéré en juin 2022 et la MRC a éprouvé des difficultés à le pourvoir.

Cela s’explique par une période marquée par la pénurie de main-d’œuvre, les contraintes liées à l’examen de la SHQ et l’horaire à temps partiel du poste proposé.

« On nous a mentionné que le montant octroyé est en fonction des projets qui avaient été consentis par la MRC dans l’année précédente. Comme la MRC n’avait pas de personnel à son emploi, il n’y avait pas eu de nouveau projet, seulement un qui était finalisé », explique la directrice générale de la MRC, Lise Fortin.

La MRC a réussi à pourvoir le poste en novembre 2024.

23 personnes en attente

La MRC précise qu’au moins 23 personnes ont déposé des demandes au Programme RénoRégion et un seul dossier a pu être traité en raison du budget.

« Les citoyens de la Manicouagan sont nettement désavantagés par ce calcul incohérent et sans jugement », peut-on lire dans la résolution.

« C’est le parcours du combattant », dénonce ensuite le nouveau préfet de la MRC, Guillaume Tremblay. « Maintenant qu’on a une expertise à la MRC, on ne veut pas la perdre. On veut surtout donner une chance aux gens d’améliorer leurs milieux de vie. »