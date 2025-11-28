Transaction : le Drakkar met la main sur un gardien de but

Le Drakkar effectue une nouvelle transaction le 28 novembre. Il est allé chercher le gardien de but Zach Pelletier des Huskies de Rouyn-Noranda.

Cette transaction se conclut en retour d’un choix de quatrième ronde des Sea Dogs de Saint-Jean en 2028.

Ce mouvement survient une journée après l’annonce de l’absence du gardien de but Lucas Beckman. Ce dernier sera à l’écart du jeu pour les quatre prochaines semaines.

La blessure de Beckman

Le Drakkar n’a pas donné de détails sur la blessure du numéro 33, qui le force à se retirer quelques semaines.

« Nous comprenons votre préoccupation à la suite de l’annonce concernant la blessure de Lucas. Toutefois, par respect et par confidentialité, nous ne pouvons fournir davantage de détails sur son état de santé », écrit l’organisation sur sa page Facebook.

Pour les parties à domicile les 18 et 19 novembre, le Drakkar a rappelé le gardien Simon Cormier des Panthères de St-Jérôme.

« [Lucas Beckman] sera absent 4 semaines. Il pourrait revenir plus tôt », écrit le Drakkar.

Transaction avec les Sea Dogs

Rappelons que le 25 novembre, le Drakkar a procédé à une transaction. Il a obtenu deux choix de repêchage des Sea Dogs en retour du joueur de 20 ans Justin Gendron.

Il s’agissait d’un choix de 8e ronde pour 2027 et un choix de 4e ronde pour 2028.