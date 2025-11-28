Horaire réduit à la traverse de Tadoussac en raison d’un manque d’effectifs

Par Victor Carré 3:16 PM - 28 novembre 2025 Initiative de journalisme local
Archives | Le Charlevoisien

La direction de la traverse de Baie-Sainte-Catherine/Tadoussac procède à des modifications temporaires à son horaire en raison d’un manque de main d’œuvre pour assurer le service à deux navires.

Le deuxième navire, habituellement en service de 7 h 40 à 20 h, opérera plutôt de 10 h à 17 h 40 du 30 novembre au 3 décembre inclusivement.

Le dernier départ se fera de Baie-Sainte-Catherine.

L’horaire régulier sera rétabli à compter du 4 décembre, assure la Société des traversiers du Québec (STQ).

