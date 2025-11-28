Les Biscuits Sourire des Fêtes battent un record à Baie-Comeau

La Campagne Biscuits Sourire des Fêtes de Tim Hortons a connu un succès inégalé cette année à Baie-Comeau, permettant d’amasser plus de 35 700 $ pour soutenir des projets en santé et des initiatives jeunesse. Une mobilisation qui place la région au premier rang provincial.

La Campagne Biscuits Sourire des Fêtes, tenue du 17 au 23 novembre dans les deux restaurants Tim Hortons de Baie-Comeau, a généré un montant record de 35 704 $, propulsant la campagne locale au premier rang au Québec.

Une performance qui surpasse largement les 28 903 $ récoltés en 2024, une croissance d’environ 24 %, selon Alex Lessard, propriétaire des Tim Hortons de Baie-Comeau et de Forestville.

Chaque année, cette initiative permet d’appuyer des projets d’équipements et de services en santé dans la région, tout en versant 50 % des recettes à la Fondation des Camps Tim Hortons, au bénéfice des jeunes.

Chantal Asselin, directrice générale de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan, se réjouit de l’engagement de la population.

« Grâce à votre générosité et à vos sourires, nous pouvons continuer d’améliorer les soins de santé et les services sociaux ici, chez nous. Chaque boîte de Biscuits Sourire a été bien plus qu’une douceur : elle a représenté un geste d’entraide qui a rayonné dans toute notre communauté. Merci de tout cœur », lance-t-elle.

Pour mener à bien la campagne, près de 130 bénévoles issus d’entreprises, du milieu étudiant et de la population ont prêté main-forte à la confection des biscuits. Chaque jour, trois équipes de quatre bénévoles par restaurant se sont relayées pour offrir ces douceurs festives aux clients.

Cette participation démontre une fois de plus la solidarité qui caractérise la communauté, estime Antonio Hortas, président du conseil d’administration.

« À l’approche des Fêtes, la Campagne Biscuits Sourire vient illuminer notre mission et rappeler l’importance de prendre soin les uns des autres. Elle s’ajoute à notre Loterie de Noël, un autre geste simple pour soutenir la santé dans la région », souligne-t-il.

La Fondation poursuit ses efforts de financement avec sa Loterie de Noël, qui vise la vente de 5 000 billets. Au total, 27 prix, d’une valeur combinée de 5 300 $, seront tirés le 18 décembre.