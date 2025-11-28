Les Biscuits Sourire des Fêtes battent un record à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 9:40 AM - 28 novembre 2025
Temps de lecture :

Les entreprises de Baie-Comeau ont été très généreuses pour la campagne des Biscuits sourire de Tim Hortons. Sur la photo, voici des employés de Fransi. Photo courtoisie

La Campagne Biscuits Sourire des Fêtes de Tim Hortons a connu un succès inégalé cette année à Baie-Comeau, permettant d’amasser plus de 35 700 $ pour soutenir des projets en santé et des initiatives jeunesse. Une mobilisation qui place la région au premier rang provincial.

La Campagne Biscuits Sourire des Fêtes, tenue du 17 au 23 novembre dans les deux restaurants Tim Hortons de Baie-Comeau, a généré un montant record de 35 704 $, propulsant la campagne locale au premier rang au Québec.

Une performance qui surpasse largement les 28 903 $ récoltés en 2024, une croissance d’environ 24 %, selon Alex Lessard, propriétaire des Tim Hortons de Baie-Comeau et de Forestville.

Chaque année, cette initiative permet d’appuyer des projets d’équipements et de services en santé dans la région, tout en versant 50 % des recettes à la Fondation des Camps Tim Hortons, au bénéfice des jeunes.

Chantal Asselin, directrice générale de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan, se réjouit de l’engagement de la population.
« Grâce à votre générosité et à vos sourires, nous pouvons continuer d’améliorer les soins de santé et les services sociaux ici, chez nous. Chaque boîte de Biscuits Sourire a été bien plus qu’une douceur : elle a représenté un geste d’entraide qui a rayonné dans toute notre communauté. Merci de tout cœur », lance-t-elle.

Pour mener à bien la campagne, près de 130 bénévoles issus d’entreprises, du milieu étudiant et de la population ont prêté main-forte à la confection des biscuits. Chaque jour, trois équipes de quatre bénévoles par restaurant se sont relayées pour offrir ces douceurs festives aux clients.

Cette participation démontre une fois de plus la solidarité qui caractérise la communauté, estime Antonio Hortas, président du conseil d’administration.
« À l’approche des Fêtes, la Campagne Biscuits Sourire vient illuminer notre mission et rappeler l’importance de prendre soin les uns des autres. Elle s’ajoute à notre Loterie de Noël, un autre geste simple pour soutenir la santé dans la région », souligne-t-il.

La Fondation poursuit ses efforts de financement avec sa Loterie de Noël, qui vise la vente de 5 000 billets. Au total, 27 prix, d’une valeur combinée de 5 300 $, seront tirés le 18 décembre.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Vision des 15 prochaines années : le CISSS de la Côte-Nord embauche une experte

Développement minier:  Premières Nations, plus qu’une « case à cocher » 

Le Baie-Comois Vincent Roberge-Poitras décroche deux médailles en judo

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Vision des 15 prochaines années : le CISSS de la Côte-Nord embauche une experte

Consulter la nouvelle

Développement minier:  Premières Nations, plus qu’une « case à cocher » 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 26 novembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 16 décembre 2025

Concours HO, HO, HO!

Participer