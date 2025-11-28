MRC Manicouagan : un budget rehaussé de près de 900 000 $

Par Karianne Nepton-Philippe 11:50 AM - 28 novembre 2025
Temps de lecture :

Lise Fortin, directrice générale, et Guillaume Tremblay, préfet de la MRC de Manicouagan. Photo Karianne Nepton-Philippe

Le budget de la MRC de Manicouagan pour 2026 bondit à 9 142 729 $. Un des faits marquants, on note plusieurs investissements dédiés à l’aéroport de Baie-Comeau. 

Le budget connaît une hausse de 896 645 $ par rapport à l’an dernier. Celle-ci est principalement attribuable à une augmentation de 750 000 $ de l’enveloppe disponible pour soutenir les municipalités dévitalisées. 

Il y a aussi des sommes reconduites en 2026 avec le renouvellement de l’entente de délégation avec ID Manicouagan pour deux politiques de soutien aux projets et aux entreprises.

Au total, la MRC disposera d’une enveloppe de près de 1,6 million de dollars pour soutenir les initiatives sur le territoire. 

Aéroport de Baie-Comeau

Les dépenses de fonctionnement qui ne sont pas financées par des revenus dédiés totalisent 2 809 954 $. Elles incluent un déficit anticipé de 423 547 $ pour l’exploitation de l’aéroport de Baie-Comeau, situé à Pointe-Lebel.

La quote-part municipale pour l’aéroport est toujours fixée à 110 000 $. Elle est répartie entre les neuf municipalités selon leur richesse foncière et leur population. 

D’autre part, plusieurs investissements sont prévus en 2026 à l’infrastructure aéroportuaire.

Six portes de garage seront remplacées, ce qui coûtera environ 240 000 $ à la MRC, qui tente de maximiser l’obtention de subventions pour réduire cette charge financière. Elle possède aussi un surplus aéroportuaire pour couvrir ce type d’intervention.

Tous les dispositifs lumineux de piste et de voies de circulation au sol seront aussi remplacés. Le mandat concernant les plans et devis a déjà été octroyé et les travaux débuteront en 2026 pour se terminer à la fin de l’année.

Le projet, estimé à 3 170 000 $, est entièrement financé par le Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada.

Contributions des municipalités

Le total de contributions des municipalités de la Manicouagan se chiffre à 1 180 704 S pour l’ensemble des services en 2026.

Les quotes-parts servent entre autres au développement économique local et régional, à la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie ou encore à l’évaluation foncière.

Ce sont des sommes qui permettent d’investir aussi dans les arts et la culture, au service des pinces de désincarcération, au service d’urgence en milieu isolé ainsi qu’à une portion du fonctionnement de la MRC et de l’aéroport.

Budget du TNO de Rivière-aux-Outardes

Le budget 2026 du TNO s’élève à 1 466 898 $, soit une hausse limitée de 15 212 $ par rapport à 2025.

Il faut savoir que la situation financière stable permet de maintenir les mêmes taux de taxation. Ceux-ci avaient été réduits de 24 % entre 2024 et 2025. 

Les taux demeurent donc à 0,717 $ par 100 $ d’évaluation pour les propriétés résidentielles et à 1 232 $ par 100 $ d’évaluation pour les immeubles non résidentiels.

