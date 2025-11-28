Une nouvelle équipe de direction au CJE Manicouagan

Par Karianne Nepton-Philippe 1:04 PM - 28 novembre 2025
Temps de lecture :

Annie Tremblay, Marie-Luce Pelletier Legros et Jessy Fortin forment l'équipe de direction du Carrefour jeunesse Manicouagan.  Photo courtoisie

Marie-Luce Pelletier Legros est la nouvelle directrice générale du Carrefour jeunesse (CJE) Manicouagan. L’organisme nomme aussi une équipe de direction pour l’épauler. 

« Marie-Luce a assuré une transition saine dans une période sans direction », mentionne le président du conseil d’administration, Jeff Dufour Tremblay, lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme le 26 novembre. 

En effet, elle a occupé le poste de directrice générale par intérim après le départ de l’ancienne directrice générale, Myreille Lalancette.

« Je prends le rôle de directrice générale très au sérieux et je suis honorée de la confiance que place le Conseil d’administration en moi. Je suis profondément convaincu que la mission du CJEM est essentiel au développement de nos décideurs de demain », déclare Marie-Luce Pelletier Legros.

Annie Tremblay est maintenant adjointe exécutive et Jessy Fortin est directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines et communications. 

« L’équipe fait du sens pour le conseil d’administration. À la grandeur de l’organisation et de l’équipe, ça nous permet de concentrer plusieurs accès forts sur plusieurs terrains », soutient M. Dufour Tremblay. 

Année de transition

Lors de son assemblée générale annuelle, le CJE Manicouagan en a profité pour faire le bilan de la dernière année.

« Le CJE a vécu une transition importante dans les dernières années. […] En 2024-2025, on a pu consolider l’équipe en place qui a une expertise auprès de la clientèle jeunesse », mentionne M. Dufour Tremblay. 

Cette stabilité marque une étape positive pour la poursuite de la mission du CJE, selon le président du CA.

« La dernière année a été particulièrement difficile au Carrefour, mais les choses s’améliorent », poursuit-il. 

L’année financière de 2024-2025, qui était l’objet de l’assemblée générale annuelle, a été marquée par l’ouverture du service Entre deux portes, qui a mis la clé sous la porte le 12 novembre. 

Jeff Dufour Tremblay souligne le travail des employés dans ce projet, même s’ils ne sont plus en poste aujourd’hui.

Près de 20 personnes ont assisté à l’assemblée générale annuelle du CJE Manicouagan. Photo Karianne Nepton-Philippe

Acquisition de l’immeuble 

La dernière année a aussi été marquée par l’acquisition de l’immeuble du CJE.

Cette transaction a entraîné une hausse des dépenses liées à l’entretien et aux réparations, ce qui était prévu dans le cadre de cette nouvelle responsabilité immobilière.

Ce sont des dépenses qui augmentent lors de la présentation des états financiers. Concernant ceux-ci, la firme Mallette mentionne n’avoir rien détecté d’inquiétant et que la santé financière du CJE se porte bien. 

Planification stratégique 

Une nouvelle planification stratégique a été entreprise par le CJE et devrait être complétée sous peu. Elle fera partie du prochain rapport annuel de l’organisme.

« On a eu la présentation avec l’équipe cette semaine et tout le monde est très stimulé. Il y a de beaux projets à venir », déclare Jeff Dufour Tremblay, lors de l’assemblée qui a réuni près de 20 personnes.

D’ailleurs, dans la présentation des nombreux projets de l’organisme, les intervenantes du CJE démontrent des statistiques encourageantes. 

Du côté de Place aux jeunes, il y a une hausse du nombre de nouveaux jeunes atteints et les activités dans le cadre du Service à l’emploi ont dépassé les attentes. Dans son ensemble, le CJE a réussi à aller chercher 353 nouvelles personnes dans sa clientèle dans la dernière année. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Entente de principe entre Québec et les contrôleurs routiers

MRC Manicouagan : un budget rehaussé de près de 900 000 $

Transaction : le Drakkar met la main sur un gardien de but

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Entente de principe entre Québec et les contrôleurs routiers

Consulter la nouvelle

MRC Manicouagan : un budget rehaussé de près de 900 000 $

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 26 novembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 16 décembre 2025

Concours HO, HO, HO!

Participer