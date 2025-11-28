Une nouvelle équipe de direction au CJE Manicouagan

Marie-Luce Pelletier Legros est la nouvelle directrice générale du Carrefour jeunesse (CJE) Manicouagan. L’organisme nomme aussi une équipe de direction pour l’épauler.

« Marie-Luce a assuré une transition saine dans une période sans direction », mentionne le président du conseil d’administration, Jeff Dufour Tremblay, lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme le 26 novembre.

En effet, elle a occupé le poste de directrice générale par intérim après le départ de l’ancienne directrice générale, Myreille Lalancette.

« Je prends le rôle de directrice générale très au sérieux et je suis honorée de la confiance que place le Conseil d’administration en moi. Je suis profondément convaincu que la mission du CJEM est essentiel au développement de nos décideurs de demain », déclare Marie-Luce Pelletier Legros.

Annie Tremblay est maintenant adjointe exécutive et Jessy Fortin est directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines et communications.

« L’équipe fait du sens pour le conseil d’administration. À la grandeur de l’organisation et de l’équipe, ça nous permet de concentrer plusieurs accès forts sur plusieurs terrains », soutient M. Dufour Tremblay.

Année de transition

Lors de son assemblée générale annuelle, le CJE Manicouagan en a profité pour faire le bilan de la dernière année.

« Le CJE a vécu une transition importante dans les dernières années. […] En 2024-2025, on a pu consolider l’équipe en place qui a une expertise auprès de la clientèle jeunesse », mentionne M. Dufour Tremblay.

Cette stabilité marque une étape positive pour la poursuite de la mission du CJE, selon le président du CA.

« La dernière année a été particulièrement difficile au Carrefour, mais les choses s’améliorent », poursuit-il.

L’année financière de 2024-2025, qui était l’objet de l’assemblée générale annuelle, a été marquée par l’ouverture du service Entre deux portes, qui a mis la clé sous la porte le 12 novembre.

Jeff Dufour Tremblay souligne le travail des employés dans ce projet, même s’ils ne sont plus en poste aujourd’hui.

Près de 20 personnes ont assisté à l’assemblée générale annuelle du CJE Manicouagan. Photo Karianne Nepton-Philippe

Acquisition de l’immeuble

La dernière année a aussi été marquée par l’acquisition de l’immeuble du CJE.

Cette transaction a entraîné une hausse des dépenses liées à l’entretien et aux réparations, ce qui était prévu dans le cadre de cette nouvelle responsabilité immobilière.

Ce sont des dépenses qui augmentent lors de la présentation des états financiers. Concernant ceux-ci, la firme Mallette mentionne n’avoir rien détecté d’inquiétant et que la santé financière du CJE se porte bien.

Planification stratégique

Une nouvelle planification stratégique a été entreprise par le CJE et devrait être complétée sous peu. Elle fera partie du prochain rapport annuel de l’organisme.

« On a eu la présentation avec l’équipe cette semaine et tout le monde est très stimulé. Il y a de beaux projets à venir », déclare Jeff Dufour Tremblay, lors de l’assemblée qui a réuni près de 20 personnes.

D’ailleurs, dans la présentation des nombreux projets de l’organisme, les intervenantes du CJE démontrent des statistiques encourageantes.

Du côté de Place aux jeunes, il y a une hausse du nombre de nouveaux jeunes atteints et les activités dans le cadre du Service à l’emploi ont dépassé les attentes. Dans son ensemble, le CJE a réussi à aller chercher 353 nouvelles personnes dans sa clientèle dans la dernière année.