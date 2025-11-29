Paniers de Noël : hausse de 40 % en cinq ans

Le Comptoir alimentaire L’Escale s’attend à distribuer près de 500 paniers de Noël cette année. En l’espace de cinq ans seulement, les demandes ont explosé d’un peu plus de 40 %, preuve tangible de la difficulté toujours plus grande des gens pour se nourrir.

D’une année à l’autre, les besoins croissent, reconnaît Josée Gagnon, présidente de l’organisme. En 2021, 350 paniers avaient été remis. L’an passé, c’était autour de 450.

La prochaine distribution des précieuses victuailles se déroulera sur rendez-vous dans les locaux de L’Escale du 9 au 18 décembre. Mais pour certains bénéficiaires, la distribution s’orchestrera d’une autre façon.

« Nous collaborons avec la Sûreté du Québec pour aider les personnes âgées, gens ayant une condition de santé particulière ou sans voiture. Les policiers livreront environ 60 paniers », explique Mme Gagnon.

Aussi, plusieurs intervenants du réseau de la santé et des services sociaux ou provenant d’autres organismes participeront à la livraison des paniers à leur propre clientèle.

Des bénévoles de la municipalité de Godbout collaboreront également à la distribution en se déplaçant à Baie-Comeau pour venir chercher une dizaine de paniers destinés à leur population. « C’est un très beau travail d’équipe », insiste la présidente.

Valeur minimale de 400 $

La valeur de chaque panier sera d’au moins 400 $. On y retrouvera des denrées non périssables, mais aussi des produits laitiers, de la viande et du pain, en plus de produits d’hygiène et d’entretien ménager.

La confection des paniers est en cours depuis plusieurs jours. Des élèves du Programme d’éducation intermédiaire (PEI) de l’école secondaire Serge-Bouchard ainsi que des bénévoles du Projet MAVIE et de l’aluminerie Alcoa y contribuent.

Le Comptoir alimentaire L’Escale dessert le territoire s’étendant de Pointe-Lebel à Baie-Trinité et la communauté de Pessamit. Les municipalités de Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes et Ragueneau le sont par le Carrefour familial de Chute-aux-Outardes.

L’Escale et le Club Lions travaillent en partenariat depuis plusieurs années pour la confection et la distribution des paniers de Noël. Cette année, les Lions livreront 60 paniers. De plus, la quarantaine de jeunes du nouveau Club Léo, une extension jeunesse des Lions, ont amassé des fonds pour aider les familles.

Josée Gagnon rappelle qu’une bonne partie du contenu des paniers de Noël est achetée tout au long de l’année afin de profiter des rabais et des offres de volume. Des partenaires apportent également leur contribution pour les garnir, comme le fait Pizza Royale depuis trois ans avec ses dons de quelque 450 pizzas.

Guignolée des médias

La grande journée de collecte sur la rue de la Guignolée des médias se tient ce jeudi 4 décembre. À différents endroits stratégiques sur le territoire de la Manicouagan, des bénévoles solliciteront des dons. Parmi eux, il y aura des étudiants de cinquième secondaire du PEI. Il reste quelques postes à pourvoir en prévision du jour J et Mme Gagnon espère que des gens lèveront la main.

La Guignolée des médias s’étend cependant sur une période d’un mois, soit du 24 novembre au 24 décembre. En 2024, un montant de 139 800 $ a été recueilli pendant ces quatre semaines, sans compter tous les dons reçus en denrées.

La pauvreté prend un autre visage

S’il est un organisme qui côtoie régulièrement les affres de la pauvreté dans la Manicouagan, c’est bien le Comptoir alimentaire L’Escale. Une pauvreté dont le visage change au fil du temps.

“ Nous voyons de plus en plus de travailleurs, de personnes en attente de chômage ou déjà sur le chômage, ainsi que des mamans qui n’arrivent plus avec leur RQAP (Régime québécois d’assurance parentale) ou qui ne peuvent retourner travailler faute de services de garde ”, explique Josée Gagnon, présidente de L’Escale.

Elle mentionne aussi que des étudiants du cégep et d’autres étudiants adultes n’arrivent tout simplement plus à joindre les deux bouts avec leurs allocations de retour aux études ou encore leurs prêts et bourses.

Le coût de la vie qui ne cesse d’augmenter et le prix élevé des loyers grèvent le budget de plusieurs personnes et de familles, qui se retrouvent bien malgré elles en situation de précarité. Comme il leur devient impossible de pouvoir compter sur une petite réserve au cas où, le comptoir alimentaire se retrouve à gérer beaucoup plus de situations d’urgence et d’imprévus qu’auparavant.

“ Nous notons une augmentation de gens qui ont des besoins ponctuels et qui utilisent nos services une ou deux fois par année ”, souligne Mme Gagnon. Fait à noter, les bénéficiaires du Comptoir alimentaire L’Escale ont accès à un panier de denrées une fois aux deux mois, en plus d’un panier de Noël.