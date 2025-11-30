École de musique Côte-Nord : un concert rempli de féérie par des élèves d’ici

L’École de musique Côte-Nord tiendra son deuxième concert de l’année le 7 décembre à 14 h, au Centre des arts de Baie-Comeau. L’événement, intitulé Matinée de Noël, promet un programme festif réunissant de jeunes musiciens de tous horizons.

L’établissement souhaite une nouvelle fois offrir à ses élèves une vitrine artistique devant public. « Encore une fois, ce concert a comme objectif d’offrir à nos élèves l’occasion de présenter le fruit de leurs efforts devant public », affirme le directeur Julien-Pierre Desmeules-Paré.

Le temps des Fêtes sera au cœur de la programmation, qui embrassera plusieurs styles, dont le classique, le folklore et le populaire.

L’École de musique Côte-Nord annonce un concert « pour réchauffer les cœurs » où une large palette d’instruments sera mise en valeur : piano, chant, violon, alto, violoncelle, hautbois, flûte traversière et batterie. Des ensembles viendront également enrichir la matinée en apportant une variété musicale appréciable.

Le public pourra notamment entendre la chorale de Noël dirigée par madame Nicole Champagne, qui interprétera C’est l’hiver. Pour cette prestation, une vingtaine d’élèves uniront leurs voix.

Les orchestres de l’école seront aussi de la fête. L’Orchestre à cordes préparatoire jouera Prelude to Christmas, un arrangement de Douglas E. Wagner. Quant à l’orchestre intermédiaire, elle offrira Carol of the Bells, un classique incontournable du répertoire hivernal.

« Et ce n’est pas tout : plusieurs autres performances musicales vous attendent », promet l’organisation par voie de communiqué.

La Matinée de Noël mettra en lumière le travail du professeur de cordes, Jasmine Perron, qui forme également la relève de l’Orchestre à cordes de Baie-Comeau.

« Depuis leurs débuts, l’École de Musique et l’Orchestre à cordes maintiennent des liens très serrés », soutient M. Desmeules-Paré. L’orchestre préparatoire proposera pour l’occasion des pièces qui permettront au public « de plonger dans ce merveilleux temps de l’année », ajoute-t-il.

L’École de musique Côte-Nord rappelle qu’elle est reconnue comme organisme de bienfaisance et de charité. Elle peut fournir des reçus pour fins d’impôt pour les dons qu’elle reçoit. Les spectateurs pourront ainsi contribuer sur place à soutenir les activités de l’école.