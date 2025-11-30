École de musique Côte-Nord : un concert rempli de féérie par des élèves d’ici

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 30 novembre 2025
Temps de lecture :

L'École de musique Côte-Nord tiendra sa Matinée de Noël le 7 décembre. Photo courtoisie

L’École de musique Côte-Nord tiendra son deuxième concert de l’année le 7 décembre à 14 h, au Centre des arts de Baie-Comeau. L’événement, intitulé Matinée de Noël, promet un programme festif réunissant de jeunes musiciens de tous horizons.

L’établissement souhaite une nouvelle fois offrir à ses élèves une vitrine artistique devant public. « Encore une fois, ce concert a comme objectif d’offrir à nos élèves l’occasion de présenter le fruit de leurs efforts devant public », affirme le directeur Julien-Pierre Desmeules-Paré.

Le temps des Fêtes sera au cœur de la programmation, qui embrassera plusieurs styles, dont le classique, le folklore et le populaire.

L’École de musique Côte-Nord annonce un concert « pour réchauffer les cœurs » où une large palette d’instruments sera mise en valeur : piano, chant, violon, alto, violoncelle, hautbois, flûte traversière et batterie. Des ensembles viendront également enrichir la matinée en apportant une variété musicale appréciable.

Le public pourra notamment entendre la chorale de Noël dirigée par madame Nicole Champagne, qui interprétera C’est l’hiver. Pour cette prestation, une vingtaine d’élèves uniront leurs voix.

Les orchestres de l’école seront aussi de la fête. L’Orchestre à cordes préparatoire jouera Prelude to Christmas, un arrangement de Douglas E. Wagner. Quant à l’orchestre intermédiaire, elle offrira Carol of the Bells, un classique incontournable du répertoire hivernal.

« Et ce n’est pas tout : plusieurs autres performances musicales vous attendent », promet l’organisation par voie de communiqué.

La Matinée de Noël mettra en lumière le travail du professeur de cordes, Jasmine Perron, qui forme également la relève de l’Orchestre à cordes de Baie-Comeau.

« Depuis leurs débuts, l’École de Musique et l’Orchestre à cordes maintiennent des liens très serrés », soutient M. Desmeules-Paré. L’orchestre préparatoire proposera pour l’occasion des pièces qui permettront au public « de plonger dans ce merveilleux temps de l’année », ajoute-t-il.

L’École de musique Côte-Nord rappelle qu’elle est reconnue comme organisme de bienfaisance et de charité. Elle peut fournir des reçus pour fins d’impôt pour les dons qu’elle reçoit. Les spectateurs pourront ainsi contribuer sur place à soutenir les activités de l’école.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Une mini-tournée en chansons pour Noël

Saison 2025 : des touristes à la pelletée dans la Manicouagan

Saison 2025 : le meilleur été pour Attitude nordique 

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Une mini-tournée en chansons pour Noël

Consulter la nouvelle

Saison 2025 : des touristes à la pelletée dans la Manicouagan

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 26 novembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 16 décembre 2025

Concours HO, HO, HO!

Participer