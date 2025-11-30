Hockey Senior AA : la prolongation sourit aux Marchands et aux Pionniers

Les deux matchs à l’horaire dans la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord, samedi soir, se sont terminés en période de prolongation. Ce sont les équipes visiteuses, soit les Marchands de Havre-Saint-Pierre et les Pionniers CFL de Baie-Comeau, qui sont reparties avec les deux points de la victoire.

À Sept-Îles, Olivier Donais, qui avait créé l’égalité à mi-chemin de la troisième période, a décidé que le match n’irait pas en séance de tirs de barrage, marquant avec douze secondes à jouer à la prolongation. Les Pionniers l’emportaient ainsi 4-3 sur les Basques – Groupe Olivier.

Alex Gauthier et Billy D’Astous avaient déjoué le gardien Simon Lemieux en première période.

Les buts des Basques, aux dépens du gardien Mathieu Bernatchez, ont été inscrits par Alex Huet, Danick Lévesque et Joey Baril.

À Port-Cartier, les Gaulois – PCR, qui étaient revenus de l’arrière en troisième période sur des buts de Vincent Desrosiers et Jordan Deroy (2), se sont avoués vaincus 4-3 en prolongation. C’est Tommy Arsenault qui a mis fin au duel. Nico Grégoire, Dany Lebrun et Yoan Thériault ont été les autres marqueurs des Marchands de Havre-Saint-Pierre.

Devant la cage des locaux, Joël Grondin a relevé le gardien partant Alex Ricard en première période. Chez les visiteurs, c’est Patrick Jomphe qui défendait la forteresse cayenne.

Le prochain match au calendrier du Circuit CFM a lieu le samedi 6 décembre alors que les Marchands rendront visite aux Pionniers.

Quant aux deux autres clubs, ils renoueront avec l’action le 20 décembre. Sept-Îles sera à Havre-Saint-Pierre tandis que Baie-Comeau sera à Port-Cartier.