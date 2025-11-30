Saison 2025 : le meilleur été pour Attitude nordique 

Par Karianne Nepton-Philippe 7:55 AM - 30 novembre 2025
Temps de lecture :

Attitude Nordique a connu une hausse de la clientèle en 2025.  Photo Attitude Nordique

L’entreprise touristique Attitude nordique a connu sa meilleure saison estivale depuis son ouverture en 2018.

« On a connu notre plus gros été depuis le début. On a même dépassé le gros temps durant la pandémie », dévoile Coralie Dumais, copropriétaire d’Attitude nordique. 

L’entreprise a connu 76 % d’augmentation comparativement à l’année la plus grande, soit 2023, du côté des hébergements.

« On a été complet du début à la fin et on a dû prolonger notre saison d’hébergement vu la forte demande », déclare la copropriétaire. 

Au niveau des activités régulières, les activités nautiques ont connu une hausse de 50,2 % et les activités terrestres (via ferrata, tyrolienne et pont suspendu) démontrent une augmentation de 69,1 % cette année.

En majorité, l’entreprise a accueilli de la clientèle québécoise. « Environ le quart nous disait avoir planifié d’aller aux États-Unis au départ », note-t-elle. Ces personnes ont plutôt préféré voyager au Québec, compte tenu de la situation difficile avec le pays voisin. 

Pourquoi un tel succès ?

Il est difficile pour la copropriétaire de mettre le doigt sur un élément majeur pouvant expliquer la hausse marquée de la clientèle à cette destination en 2025. 

« C’est certain que la campagne de publicité de Tourisme Côte-Nord a aidé, elle a quand même fait le tour du Québec », mentionne Coralie Dumais. 

Les efforts de Tourisme Côte-Nord pour publiciser les entreprises touristiques et leur offre entrent dans l’équation, dit-elle. « Avec le temps, on a aussi fait notre nom. Les gens connaissent de plus en plus Attitude nordique », ajoute-t-elle. 

Mme Dumais est heureuse de constater également un bon nombre de gens (17 %) qui en étaient à leur deuxième ou troisième visite. 

« Beaucoup revenaient pour essayer des activités qu’ils n’avaient pas eu le temps d’essayer lors de leur dernier séjour chez nous », raconte-t-elle. « Ces résultats témoignent de l’intérêt grandissant pour l’offre d’aventure et de plein air que l’on propose pour tous types de clientèle », conclut-elle. 

