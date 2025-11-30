Saison 2025 : des touristes à la pelletée dans la Manicouagan

Par Charlotte Paquet 8:00 AM - 30 novembre 2025
Selon Jessy Levesque, gérante à l'hôtel Le Manoir à Baie-Comeau, l'établissement connaît encore aujourd'hui un taux d'occupation autour de 80 %, et ce, malgré l'ajout d'une nouvelle aile qui a fait passer le nombre de chambres de 60 à 96. Photo Charlotte Paquet

Tourisme Côte-Nord vient de dévoiler un bilan très positif de la dernière saison estivale, notamment avec une hausse marquée d’achalandage dans ses lieux l’hébergement. Et à Baie-Comeau, l’hôtel Le Manoir et le camping Boréal abondent dans le même sens.

Gérante à l’hôtel de la rue Cabot, Jessy Levesque confirme la magnifique saison touristique observée en 2025. « Nous, au niveau touristique, on a vu la différence. On a eu une super de belle saison et on s’attend à avoir un été aussi mémorable l’année prochaine. »

De juin à septembre, l’hôtel a été au maximum de sa capacité presque tous les jours. En maintes occasions, le personnel a même dû diriger des gens aussi loin qu’à Forestville pour être hébergé étant donné que tout était loué à Baie-Comeau et dans les alentours.

Encore aujourd’hui alors que décembre pointe son nez, l’établissement est souvent complet à 80 %, selon Mme Levesque. 

Ces excellents résultats prouvent que l’ajout d’une aile de 37 chambres en août dernier, pour en porter le nombre à 96, répondait à un réel besoin. 

D’ailleurs, depuis la pandémie, une hausse de l’achalandage s’observe à l’hôtel Le Manoir, surtout pendant la période touristique, assure la gérante. « On a beaucoup plus de gens du Québec et du Canada qu’avant. Avant, c’était plus États-Unis, Allemagne », poursuit-elle. 

La situation politique aux États-Unis ne serait pas étrangère à la décision de voyager au Québec, selon certains commentaires entendus. 

La nouvelle aile de l’hôtel Le Manoir a été inaugurée en août. Photo Charlotte Paquet

Camping Boréal

Du côté du Camping Boréal, son propriétaire, Jimmy Migneault, rapporte aussi une superbe saison 2025, malgré les trois premières fins de semaine d’opération marquées par une météo très capricieuse.

« On a refusé du monde plus qu’à l’habitude », fait remarquer l’homme d’affaires. Il note aussi que sa clientèle provenait davantage de l’extérieur de la Manicouagan. 

Fondé en 2012, le camping gagne en notoriété avec les années et c’est un gros plus pour les réservations de ses 201 emplacements.

Rappelons que dans son bilan de l’été 2025, Tourisme Côte-Nord rapporte un bond de 23 700 nuitées par rapport à 2024. À lui seul, l’hébergement des touristes en camping a augmenté de 15,9 %.

