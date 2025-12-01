La main-d’œuvre indépendante diminue au CISSS de la Côte-Nord

La main-d’œuvre indépendante est de moins en moins présente dans les établissements du CISSS de la Côte-Nord. Elle constituait 16 % des employés en novembre 2024 et, un an plus tard, la proportion atteint 8,5 %.

Le président-directeur général du CISSS de la Côte-Nord, Jean-François Miron, s’est réjoui de cette baisse lors de la dernière assemblée publique du conseil d’administration d’établissement, le 26 novembre à Baie-Comeau.

Il explique cette diminution par la hausse des membres de l’équipe volante qui œuvrent un peu partout sur le territoire. « On utilise beaucoup plus l’équipe volante depuis les derniers mois, ce qui contribue à nous aider dans cette transition-là », a-t-il affirmé, puisque, faut-il le rappeler, la date butoir pour la fin du recours aux agences privées est fixée au 18 octobre 2026.

Selon le PDG, le nombre de finissants dans les domaines de la santé sur la Côte-Nord n’est pas suffisant pour répondre aux besoins. C’est pourquoi l’équipe volante est importante pour combler les postes disponibles.

« L’outil qu’on s’est donné, et on a un grand soutien de Santé Québec, c’est d’avoir ces équipes volantes qui sont stables, qui connaissent le réseau public, qui viennent, qui s’installent et qui permettent de dégager les employés de la main-d’œuvre indépendante », a-t-il fait savoir.

Ce dernier dit espérer, avec le temps, que les travailleurs de l’équipe volante tombent en amour avec la région afin de les embaucher comme employés du CISSS de la Côte-Nord. « C’est ça la stratégie », a-t-il lancé.

M. Miron rappelle que des mesures de rétention ont aussi été mises en place au cours des derniers mois comme des primes d’installation pour certains métiers. « On est en train de réfléchir comment on veut voir à l’accueil aussi de tous ces gens-là. Les réflexions qu’on a à l’interne c’est si on ne pourrait pas se créer un bureau d’accueil et d’intégration de tous ces nouveaux employés. Ce sont des choses qui germent durant les consultations », a-t-il divulgué.

Le gestionnaire n’a pas officialisé d’annonce à ce sujet, mais il dit « voir à la prochaine étape ». « Une des prochaines étapes sera de rendre ça simple pour les gens de venir s’installer sur la Côte-Nord », a-t-il conclu.