Un nouveau nom pour ImageXpert 

Par Karianne Nepton-Philippe 4:01 PM - 1 décembre 2025
Temps de lecture :

Outre la Manicouagan, l'équipe de Punchée! accompagne des organisations ailleurs dans la province : Escoumins, Bergeronnes, Québec, Laurentides et Montérégie. Photo courtoisie

ImageXpert devient Punchée! l’agence et dévoile une nouvelle identité, une nouvelle bâtisse et un nouveau modèle d”affaires.

Punchée! l’agence s’installe dans l’ancienne Barraque à bière, au 1050, rue Bretagne à Baie-Comeau, complètement réaménagée pour répondre aux besoins de l’équipe. 

L’espace contient maintenant des zones de travail repensées, un studio d’enregistrement vidéo et audio et une salle de rencontre. 

Le tout a été dévoilé lors d’un 5 à 7 le 27 novembre, un événement qui marque le début de la nouvelle ère de l’organisation.

Un modèle d’affaires ajusté 

En 2025, Punchée! a complètement revu sa façon de travailler. 

Il n’y aura plus de services à la carte, l’agence fonctionne désormais avec des abonnements annuels.

Punchée! est une agence qui se spécialisera en stratégie de croissance, marketing, ressources humaines et optimisation des opérations.

Sur les 30 places disponibles, 20 sont déjà comblées.

Les organisations accompagnées incluent autant des PME que des OBNL.

« Les organisations ne veulent plus juste des livrables ponctuels. Elles veulent une équipe qui avance avec elles chaque semaine. Notre modèle d’abonnement nous permet de rester présents jusqu’à la concrétisation réelle des projets », déclare Marie-Pierre Roy, présidente-directrice générale. 

