Le blitz de la Guignolée des médias, c’est ce jeudi!

La Guignolée des médias a beau se dérouler du 24 novembre au 24 décembre, il n’en reste pas moins que le jour J de ces quatre semaines de récolte de dons pour les gens qui ont faim, c’est ce jeudi 4 décembre. Préparez donc votre argent et vos denrées non périssables, car les points de collecte seront nombreux.

Comme par les années passées, des bénévoles recueilleront vos contributions monétaires et en denrées au Comptoir alimentaire L’Escale de la rue de Puyjalon ainsi qu’aux barrages routiers érigés à l’intersection de l’avenue Damase-Potvin et du boulevard La Salle dans le secteur Marquette et au coin des boulevards Blanche et Laflèche dans le secteur Mingan.

La Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan, rue Bossé, ainsi que le Manoir du Café, sur place La Salle, recueilleront également les dons en denrées.

D’autres méthodes

Les Manicois peuvent également participer à l’élan de générosité par chèque ou par virement Interac en se rendant directement aux locaux du comptoir alimentaire.

Il est aussi possible de faire un don en ligne via la page Facebook de l’organisme ou par virement bancaire.

Enfin, les dons par carte de crédit sont acceptés par téléphone ou aux locaux de la rue de Puyjalon.

Avec tous les moyens mis en place pour recueillir des dons, il n’y a pas de raison de ne pas mettre l’épaule à la roue lorsque notre budget nous le permet.

En 2024, la rondelette somme de 106 810 $ en espèces sonnantes avait été amassée lors de la journée de blitz, qui, on s’en souviendra, avait été reportée d’une semaine en raison d’une tempête de neige. Pendant les quatre semaines de la Guignolée des médias, un montant de 139 800 $ avait été comptabilisé par L’Escale.