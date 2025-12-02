Près de 2 200 visiteurs à la Foire des arts

La 24e édition de la Foire des arts s’est conclue sur une excellente note, dimanche, avec une hausse d’achalandage et des exposants ravis.

Selon la nouvelle présidente du comité organisateur, Caroline Dufour, l’intérêt grandissant pour l’événement culturel phare de Baie-Comeau se confirme.

Un grand total de 2178 visiteurs, soit 300 plus que l’an passé, ont déambulé de kiosque en kiosque du 28 au 30 novembre, au Centre Laflèche, pour découvrir les fruits du travail et du talent des 40 exposants sur place. Il y en avait 37 en 2024.

Formé de quatre nouveaux membres sur six, le comité a mis un accent tout particulier sur le bien-être des exposants, car, comme le souligne Mme Dufour, « prendre soin des artisans est une priorité, car ce sont eux qui donnent vie à l’événement ».

Sylvie Marceau est une habituée de l’événement. Elle était de retour avec ses superbes tuques et cache-cous. Après cinq ans de création, elle cessera sous peu la confection de ces accessoires, mais il lui en restera tout de même en inventaire pour un certain temps. Photo Charlotte Paquet

Avant le lancement de l’édition 2025, plusieurs actions ont été posées pour mousser l’événement, que ce soit par des publicités traditionnelles, des cartons promotionnels distribués dans les commerces et une présence numérique accrue.

Le traditionnel kiosque de chocolat chaud gratuit a été beaucoup plus couru qu’en 2024. La chorale de l’école Leventoux a aussi fait tout un tabac avec son répertoire de Noël en offrant une représentation samedi et une autre dimanche. Il fallait voir la foule agglutinée tout près.

La chorale de l’école Leventoux a connu un beau succès avec son répertoire de Noël. Elle a offert deux représentations. Photo Charlotte Paquet

Mme Dufour se réjouit aussi que les bénévoles aient été du rendez-vous. Elle mentionne notamment la présence d’élèves des deux polyvalentes de Baie-Comeau et d’étudiants en Techniques policières du Cégep, en plus de nombreux bénévoles adultes motivés et dévoués.

En guise de conclusion, la présidente rappelle que l’augmentation du nombre de visiteurs jumelée à la diversité accrue des artisans, à la popularité des activités et l’implication exceptionnelle des bénévoles font de l’édition 2025 l’une des plus réussies des dernières années.