Pour sa 24e édition

Près de 2 200 visiteurs à la Foire des arts

Par Charlotte Paquet 3:38 PM - 2 décembre 2025
Temps de lecture :

On aperçoit quelques visiteurs peu de temps après l'ouverture de la 24e Foire des arts, le vendredi 28 décembre. Photo Charlotte Paquet

La 24e édition de la Foire des arts s’est conclue sur une excellente note, dimanche, avec une hausse d’achalandage et des exposants ravis.

Selon la nouvelle présidente du comité organisateur, Caroline Dufour, l’intérêt grandissant pour l’événement culturel phare de Baie-Comeau se confirme.

Un grand total de 2178 visiteurs, soit 300 plus que l’an passé, ont déambulé de kiosque en kiosque du 28 au 30 novembre, au Centre Laflèche, pour découvrir les fruits du travail et du talent des 40 exposants sur place. Il y en avait 37 en 2024. 

Formé de quatre nouveaux membres sur six, le comité a mis un accent tout particulier sur le bien-être des exposants, car, comme le souligne Mme Dufour, « prendre soin des artisans est une priorité, car ce sont eux qui donnent vie à l’événement ». 

Sylvie Marceau est une habituée de l’événement. Elle était de retour avec ses superbes tuques et cache-cous. Après cinq ans de création, elle cessera sous peu la confection de ces accessoires, mais il lui en restera tout de même en inventaire pour un certain temps.  Photo Charlotte Paquet

Avant le lancement de l’édition 2025, plusieurs actions ont été posées pour mousser l’événement, que ce soit par des publicités traditionnelles, des cartons promotionnels distribués dans les commerces et une présence numérique accrue.

Le traditionnel kiosque de chocolat chaud gratuit a été beaucoup plus couru qu’en 2024. La chorale de l’école Leventoux a aussi fait tout un tabac avec son répertoire de Noël en offrant une représentation samedi et une autre dimanche. Il fallait voir la foule agglutinée tout près.

La chorale de l’école Leventoux a connu un beau succès avec son répertoire de Noël. Elle a offert deux représentations. Photo Charlotte Paquet

Mme Dufour se réjouit aussi que les bénévoles aient été du rendez-vous. Elle mentionne notamment la présence d’élèves des deux polyvalentes de Baie-Comeau et d’étudiants en Techniques policières du Cégep, en plus de nombreux bénévoles adultes motivés et dévoués.

En guise de conclusion, la présidente rappelle que l’augmentation du nombre de visiteurs jumelée à la diversité accrue des artisans, à la popularité des activités et l’implication exceptionnelle des bénévoles font de l’édition 2025 l’une des plus réussies des dernières années.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

La Côte-Nord est une « clé » du développement économique du Québec, selon le ministre des Finances

Le hockey pour vaincre le cancer : le Drakkar amasse 10 690$ 

Le blitz de la Guignolée des médias, c’est ce jeudi!

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

La Côte-Nord est une « clé » du développement économique du Québec, selon le ministre des Finances

Consulter la nouvelle

Le hockey pour vaincre le cancer : le Drakkar amasse 10 690$ 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 3 décembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 16 décembre 2025

Concours HO, HO, HO!

Participer