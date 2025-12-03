Automne 2026 : une nouvelle formation au Cégep de Baie-Comeau 

Par Karianne Nepton-Philippe 9:59 AM - 3 décembre 2025
Temps de lecture :

Le Cégep de Baie-Comeau annonce le lancement, dès l'automne 2026, de l'attestation d'études collégiales (AEC) en Inventaires et environnement forestier. Photo Kevin Arsenault

Dès l’automne 2026, le Cégep de Baie-Comeau offrira une attestation d’études collégiales (AEC) en Inventaires et environnement forestier.

Cette nouvelle formation de courte durée a été conçue pour répondre à un besoin urgent de main-d’oeuvre spécialisée dans le domaine de la foresterie, principalement pour les inventaires, la prise de données et les suivis sur le terrain.

L’AEC Inventaires et environnement forestier s’intègre au DEC en Technologie forestière déjà offert.

« Cette nouvelle attestation se veut novatrice et différente des autres AEC habituellement offertes, car sa porte d’entrée se fait par le diplôme d’études collégiales. En permettant aux personnes intéressées d’obtenir un diplôme après leur première année de formation, elle vient répondre à un besoin croissant du secteur forestier », précise Stéphanie Coll, directrice des études.

Compétences développées 

Les compétences développées incluent l’identification des principaux végétaux des forêts, l’intervention en matière de sécurité et de protection contre les feux de forêt et le traitement des données informatisées liées à la foresterie.

Les étudiants apprendront aussi la mesure des variables dendrométriques d’un peuplement forestier, l’inventaire d’un territoire forestier ainsi que la prévention, détection et répression des insectes et maladies des arbres

L’AEC aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires pour intervenir efficacement dans divers aspects de la gestion des forêts. Ils seront également formés à effectuer des travaux sylvicoles avant les interventions forestières.

DEC en Technologie forestière 

Les personnes intéressées par ce programme pourront s’inscrire dès l’ouverture des admissions en janvier au DEC en Technologie forestière du Cégep de Baie-Comeau.

Après leur admission, au moment de faire leurs choix de cours, elles devront communiquer leur intention d’opter pour le cheminement de l’AEC à leur aide pédagogique individuelle qui adaptera leur horaire en conséquence.

