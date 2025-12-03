Baie-Comeau : Le Manoir construit un abri pour motoneiges

L’hôtel Le Manoir accueille déjà plusieurs motoneigistes en hiver, mais leur nombre pourrait bien augmenter dans les prochaines années grâce à un nouveau service, en l’occurrence un abri pour motoneiges qui devrait être prêt d’ici Noël.

Aménagé à l’extrémité du stationnement arrière de la nouvelle aile de 37 chambres, l’abri chauffé pourra accueillir 14 motoneiges. Les travaux de construction sont amorcés depuis la mi-novembre. « Ça va être un gros plus », admet Jessy Levesque, gérante de l’établissement qui, selon elle, sera le seul en ville à offrir ce service.

De janvier à mars, les groupes de motoneigistes sont nombreux à séjourner à l’hôtel de l’avenue Cabot. « Le mois de février est particulièrement achalandé au niveau des motoneiges. C’est vraiment plus au mois de février. Après qu’on ait eu les premières tempêtes, ça commence à bouger pas mal », mentionne Mme Lévesque.

Les motoneigistes se déplacent habituellement en groupe de quatre, six ou huit. L’an dernier, Le Manoir a même accueilli un groupe d’une vingtaine de personnes pour deux jours.

Les motoneiges sont normalement garées dans le stationnement ou parfois sur un banc de neige. À compter du prochain hiver, les clients pourront laisser leur bolide au chaud et à l’abri des intempéries.