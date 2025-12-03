Le Parc nature de Pointe-aux-Outardes s’en sort avec une bonne saison 

Par Karianne Nepton-Philippe 11:06 AM - 3 décembre 2025
Le Parc nature de Pointe-aux-Outardes a connu une hausse de 10 % de son achalandage en 2025.  Photo Parc nature de Pointe-aux-Outardes

La saison estivale 2025 s’est très bien déroulée pour le Parc nature de Pointe-aux-Outardes, qui tire son épingle du jeu malgré les annulations en raison de la grève des traversiers. 

La directrice générale adjointe, Jessica Desrochers, mentionne que l’entreprise a perdu quelques groupes en raison des arrêts de service de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout en juillet. 

Toutefois, l’achalandage total s’élève à 10 742, une augmentation de 10 % par rapport à l’an dernier. Notons une hausse de 22 % concernant les nuitées en hébergements et camping.

« Nous avons eu moins de visiteurs au quotidien (au jour le jour, tarif d’accès quotidien, etc.) qu’anticipé, mais plutôt des familles et des couples qui passaient un séjour sur place », précise-t-elle. 

Jessica Desrochers mentionne que l’été n’a pas été exceptionnel, en comparaison avec d’autres années comme 2021, mais qu’il y a eu un bon achalandage et que la saison est réussie. 

« Nous avons sensiblement les mêmes chiffres qu’en 2020 et avant COVID. Dès qu’on atteint les 10 000, on est très heureux », lance-t-elle. 

Plus de Québécois

Sa clientèle provient majoritairement du Québec. 

Environ le quart de ses visiteurs sont des gens de la Manicouagan. Ensuite, ce sont 59 % des touristes qui viennent d’ailleurs au Québec, une hausse de 5 % par rapport à l’an dernier. 

Selon ses statistiques pour l’été 2025, ce sont environ 12 % des visiteurs qui provenaient d’ailleurs au Canada, des États-Unis et de l’international. Le Parc nature a aussi reçu des Nord-Côtiers, de l’extérieur de la Manicouagan. 

