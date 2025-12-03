Temps des fêtes : la confiance règne au CISSS de la Côte-Nord

Les démarches se poursuivent dans le réseau de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord afin de traverser le temps des fêtes le mieux possible, en espérant que tous les quarts de travail soient comblés.

« Certaines fragilités sont observées pour quelques départements, mais nous sommes confiants d’éviter des réductions de services », note Pascal Paradis, conseiller en communication au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS).

Selon lui, les départements qui soulèvent certaines inquiétudes en ce moment sont disséminés ici et là sur la Côte-Nord. Il n’y a pas un secteur plus touché qu’un autre.

En Haute-Côte-Nord, quelques quarts de garde médicale représentent aussi un enjeu. On se souviendra qu’en 2024, l’urgence de Forestville avait été dans l’obligation de réduire ses services du 23 au 26 décembre par manque de médecins.

Au dernier temps des fêtes, le centre mère-enfant de l’hôpital de Sept-Îles avait également dû réduire ses services du 2 au 10 janvier, mais en raison d’un manque de personnel infirmier cette fois-ci.

M. Paradis souligne que la planification des horaires de la période de festivités 2025 tient compte des congés fériés prévus aux conventions collectives et des demandes de certains employés pour des jours de vacances.