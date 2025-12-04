La Guignolée des médias se poursuit pour quelques heures encore
On aperçoit un bénévole à l'oeuvre ce matin sur l'avenue Damase-Potvin, à Baie-Comeau. Photo Charlotte Paquet
La générosité des automobilistes ne se dément pas jusqu’à maintenant en cette grande journée de collecte de dons pour la Guignolée des médias dans la Manicouagan et la Haute-Côte-Nord.
À 14 h 15, des montants de 16 448 $ en argent et de 4 664 $ en denrées avaient été comptabilisés par le Comptoir alimentaire L’Escale à Baie-Comeau.
À Baie-Trinité, les bénévoles avaient amassé 1 300 $ en argent et 800 $ en denrées, tandis que du côté de Pointe-Lebel, où la collecte est désormais terminée, on parle de 2 993 $ en espèces sonnantes.
Enfin, à Chute-aux-Outardes, une somme de 5 500 $ en argent avait été recueillie et, à Forestville, un montant de 2 775 $.
La sollicitation à différentes intersections stratégiques du territoire se poursuit jusqu’en fin d’après-midi.
À la grandeur de la Côte-Nord, les dons en argent s’élèvent à 149 548 $ pour le moment, tandis que les denrées reçues totalisent 22 135 $, pour un grand total de 171 683 $.
Rappelons que la Guignolée des médias célèbre ses 25 ans d’existence au Québec en 2025.