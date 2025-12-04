La Guignolée des médias se poursuit pour quelques heures encore

Par Charlotte Paquet , Charlotte Paquet cpaquet@lemanic.ca 2:48 PM - 4 décembre 2025
Temps de lecture :

On aperçoit un bénévole à l'oeuvre ce matin sur l'avenue Damase-Potvin, à Baie-Comeau. Photo Charlotte Paquet

La générosité des automobilistes ne se dément pas jusqu’à maintenant en cette grande journée de collecte de dons pour la Guignolée des médias dans la Manicouagan et la Haute-Côte-Nord.

À 14 h 15, des montants de 16 448 $ en argent et de 4 664 $ en denrées avaient été comptabilisés par le Comptoir alimentaire L’Escale à Baie-Comeau.

À Baie-Trinité, les bénévoles avaient amassé 1 300 $ en argent et 800 $ en denrées, tandis que du côté de Pointe-Lebel, où la collecte est désormais terminée, on parle de 2 993 $ en espèces sonnantes. 

Enfin, à Chute-aux-Outardes, une somme de 5 500 $ en argent avait été recueillie et, à Forestville, un montant de 2 775 $.

La sollicitation à différentes intersections stratégiques du territoire se poursuit jusqu’en fin d’après-midi.

À la grandeur de la Côte-Nord, les dons en argent s’élèvent à 149 548 $ pour le moment, tandis que les denrées reçues totalisent 22 135 $, pour un grand total de 171 683 $.

Rappelons que la Guignolée des médias célèbre ses 25 ans d’existence au Québec en 2025.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Le poste aux Outardes sera agrandi pour répondre aux besoins

De l’aide financière pour sept commerces de proximité de la Côte-Nord

Incendie suspect sur l’avenue Cartier à Sept-Îles

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Le poste aux Outardes sera agrandi pour répondre aux besoins

Consulter la nouvelle

De l’aide financière pour sept commerces de proximité de la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 3 décembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 16 décembre 2025

Concours HO, HO, HO!

Participer