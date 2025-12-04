Le poste aux Outardes sera agrandi pour répondre aux besoins
Le poste aux Outardes est situé près du poste Micoua sur la 389. Il est identité sur la carte en mauve. Photo Hydro-Québec
Deux projets majeurs obligent Hydro-Québec à procéder à l’agrandissement du poste aux Outardes, situé environ 8 km avant d’arriver au poste Micoua sur la 389.
Le poste aux Outardes est un poste à 735 kilovolts (kV). Hydro-Québec prévoit l’agrandir pour y ajouter une section à 315 kV.
Le futur parc éolien Peshu-Napeu et la réfection des groupes turbines alternateur de la centrale Manic-3 sont les principales raisons de ces travaux.
À ce stade-ci, on ne connaît pas les coûts totaux du projet.
« L’agrandissement du poste actuel ne nécessite aucune nouvelle acquisition, puisque la nouvelle section sera située sur un lot appartenant déjà à Hydro-Québec, d’une superficie approximative de 5 hectares », précise Mathieu Landry-Côté, conseiller aux relations avec le milieu chez Hydro-Québec pour la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Plusieurs travaux prévus
L’agrandissement du poste vient avec plusieurs travaux, soit le terrassement de la cour du poste et la construction d’un nouveau bâtiment de commande à 315 kV.
Hydro-Québec devra construire une nouvelle section de ligne à 315 kV d’environ 3 km, pour diriger la production de Manic-3 vers le poste aux Outardes au lieu du poste Micoua.
Une ligne de raccordement entre le parc éolien Peshu-Napeu et le poste aux Outardes sera aussi nécessaire sur une distance d’environ 2 km.
Printemps 2026
La construction du poste commencera au printemps 2026. Cela devrait prendre fin pour décembre 2029.
Hydro-Québec rappelle que les consultations avec les communautés autochtones et locales ont débuté en mai 2024.