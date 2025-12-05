Grande guignolée des médias : la Manicouagan toujours aussi généreuse

Le Comptoir alimentaire L’Escale se réjouit une fois de plus de la générosité des citoyens de la Manicouagan qui a permis d’amasser 81 560 $ en argent et en denrées lors de la Grande guignolée des médias le 4 décembre.

Il s’agit d’une nette différence avec 2024 alors que le montant dépassait les 118 000 $, mais selon Josée Gagnon, présidente du Comptoir alimentaire L’Escale, qui couvre notamment le territoire de la Manicouagan, cette diminution s’explique par plusieurs raisons.

« Il ne faut pas oublier que la Guignolée se tient du 24 novembre au 24 décembre. Nous recevons des dons jusqu’au début janvier. Il est toutefois possible que cette diminution reflète un contexte économique un peu plus difficile, mais nous tenons à souligner que la générosité de notre communauté demeure remarquable », mentionne-t-elle.

La somme totale est donc appelée à augmenter au cours des prochaines semaines. La présidente se dit « satisfaite » du résultat de la collecte.

« Chaque dollar et chaque denrée reçus feront une réelle différence pour les familles qui compteront sur nous dans les prochaines semaines. Grâce aux citoyens, aux bénévoles et aux partenaires qui se sont mobilisés, nous pourrons poursuivre notre mission et préparer les paniers de Noël que tant de ménages attendent avec espoir », dit-elle.

Le Comptoir alimentaire L’Escale invite toutefois la population à continuer d’être généreuse puisque les besoins, eux, ne diminuent pas. « L’insécurité alimentaire atteint des niveaux jamais vus dans notre région, et chaque contribution additionnelle nous aide à répondre à cette demande grandissante », témoigne Mme Gagnon.

L’argent récolté lors de la Grande guignolée des médias servira en partie à régler les achats de denrées périssables pour les paniers de Noël et les achats de début d’année pour regarnir les tablettes du comptoir alimentaire.

Josée Gagnon remercie chaleureusement les bénévoles, organismes communautaires et entreprises qui ont passé la journée du 4 décembre à l’extérieur à récolter les dons.

« Je remercie également les jeunes de l’école secondaire Serge-Bouchard du PEI qui ont récolté devant l’école sur l’heure du dîner une somme de 1 537,66 $. Les Chevaliers de Colomb #9244 de Pointe-Lebel nous ont remis 2 993,75 $ en plus de 140 kg de denrées d’une valeur de 1 213,80 $ ainsi que tous les donateurs », conclut-elle en soulignant la présence sur le terrain des différents médias de la région.