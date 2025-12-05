Grande guignolée des médias : la Manicouagan toujours aussi généreuse

Par Johannie Gaudreault 9:50 AM - 5 décembre 2025
Temps de lecture :

Les bénévoles ont été nombreux à donner du temps pour récolter les dons le 4 décembre. Photo courtoisie

Le Comptoir alimentaire L’Escale se réjouit une fois de plus de la générosité des citoyens de la Manicouagan qui a permis d’amasser 81 560 $ en argent et en denrées lors de la Grande guignolée des médias le 4 décembre.

Il s’agit d’une nette différence avec 2024 alors que le montant dépassait les 118 000 $, mais selon Josée Gagnon, présidente du Comptoir alimentaire L’Escale, qui couvre notamment le territoire de la Manicouagan, cette diminution s’explique par plusieurs raisons.

« Il ne faut pas oublier que la Guignolée se tient du 24 novembre au 24 décembre. Nous recevons des dons jusqu’au début janvier. Il est toutefois possible que cette diminution reflète un contexte économique un peu plus difficile, mais nous tenons à souligner que la générosité de notre communauté demeure remarquable », mentionne-t-elle.

La somme totale est donc appelée à augmenter au cours des prochaines semaines. La présidente se dit « satisfaite » du résultat de la collecte. 

« Chaque dollar et chaque denrée reçus feront une réelle différence pour les familles qui compteront sur nous dans les prochaines semaines. Grâce aux citoyens, aux bénévoles et aux partenaires qui se sont mobilisés, nous pourrons poursuivre notre mission et préparer les paniers de Noël que tant de ménages attendent avec espoir », dit-elle. 

Le Comptoir alimentaire L’Escale invite toutefois la population à continuer d’être généreuse puisque les besoins, eux, ne diminuent pas. « L’insécurité alimentaire atteint des niveaux jamais vus dans notre région, et chaque contribution additionnelle nous aide à répondre à cette demande grandissante », témoigne Mme Gagnon.

L’argent récolté lors de la Grande guignolée des médias servira en partie à régler les achats de denrées périssables pour les paniers de Noël et les achats de début d’année pour regarnir les tablettes du comptoir alimentaire.

Josée Gagnon remercie chaleureusement les bénévoles, organismes communautaires et entreprises qui ont passé la journée du 4 décembre à l’extérieur à récolter les dons.

« Je remercie également les jeunes de l’école secondaire Serge-Bouchard du PEI qui ont récolté devant l’école sur l’heure du dîner une somme de 1 537,66 $. Les Chevaliers de Colomb #9244 de Pointe-Lebel nous ont remis 2 993,75 $ en plus de 140 kg de denrées d’une valeur de 1 213,80 $ ainsi que tous les donateurs », conclut-elle en soulignant la présence sur le terrain des différents médias de la région.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un match ultime pour le Championnat Côte-Nord d’improvisation 

Une maladie transmissible à l’humain affecte des chats de la SPCA Côte-Nord

Une cure de jouvence pour l’Hôtel Mingan de Sept-Îles 

Lire également

Un match ultime pour le Championnat Côte-Nord d’improvisation 

Consulter la nouvelle

Une maladie transmissible à l’humain affecte des chats de la SPCA Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 3 décembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 16 décembre 2025

Concours HO, HO, HO!

Participer