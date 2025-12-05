Hy2gen à Baie-Comeau : deux usines, un seul projet pour l’étude

Par Karianne Nepton-Philippe 1:34 PM - 5 décembre 2025
Temps de lecture :

Une maquette du projet d'usine de Hy2gen. Photo courtoisie

Le projet Courant de Hy2gen portera sur la production d’ammoniac et de nitrate d’ammonium. Hy2gen regroupe, dans un seul dossier d’évaluation environnementale, les deux avis de projets concernant une usine de fabrication d’ammoniac et une usine de fabrication de nitrate d’ammonium. 

L’usine d’ammoniac et été annoncée en mars et celle pour fabriquer du nitrate d’ammonium en septembre. Comme ces deux installations sont liées et fonctionneront ensemble, l’entreprise choisit d’en faire un seul grand projet. 

Hy2gen en a fait l’annonce au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec. Cela fait en sorte que l’étude d’impact environnemental en cours sur le projet de production d’hydrogène et d’ammoniac sera élargie afin d’y inclure celle de nitrate d’ammonium.

Hy2gen a publié un avis public confirmant le dépôt d’un avis de projet, comme l’indique le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets.

L’avis indique aussi le début d’une période de consultation publique sur les enjeux que l’EIE devrait aborder à cet égard. Comme cette période coïncide avec celle des Fêtes, Hy2gen a décidé de la prolonger jusqu’au 16 janvier 2026.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

David Héroux de Sept-Îles est nommé juge de la Cour supérieure

Grande guignolée des médias : la Manicouagan toujours aussi généreuse

Un match ultime pour le Championnat Côte-Nord d’improvisation 

Lire également

David Héroux de Sept-Îles est nommé juge de la Cour supérieure

Consulter la nouvelle
Actualité

Grande guignolée des médias : la Manicouagan toujours aussi généreuse

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 3 décembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 16 décembre 2025

Concours HO, HO, HO!

Participer