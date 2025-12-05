Hy2gen à Baie-Comeau : deux usines, un seul projet pour l’étude

Le projet Courant de Hy2gen portera sur la production d’ammoniac et de nitrate d’ammonium. Hy2gen regroupe, dans un seul dossier d’évaluation environnementale, les deux avis de projets concernant une usine de fabrication d’ammoniac et une usine de fabrication de nitrate d’ammonium.

L’usine d’ammoniac et été annoncée en mars et celle pour fabriquer du nitrate d’ammonium en septembre. Comme ces deux installations sont liées et fonctionneront ensemble, l’entreprise choisit d’en faire un seul grand projet.

Hy2gen en a fait l’annonce au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec. Cela fait en sorte que l’étude d’impact environnemental en cours sur le projet de production d’hydrogène et d’ammoniac sera élargie afin d’y inclure celle de nitrate d’ammonium.

Hy2gen a publié un avis public confirmant le dépôt d’un avis de projet, comme l’indique le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets.

L’avis indique aussi le début d’une période de consultation publique sur les enjeux que l’EIE devrait aborder à cet égard. Comme cette période coïncide avec celle des Fêtes, Hy2gen a décidé de la prolonger jusqu’au 16 janvier 2026.