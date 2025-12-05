La PDG du Port de Baie-Comeau honorée à l’Assemblée nationale

Par Johannie Gaudreault 2:28 PM - 5 décembre 2025
Temps de lecture :

La reconnaissance a eu lieu au salon rouge, en présence de Karine Otis et de la présidente du conseil d’administration du Port de Baie-Comeau. Photo courtoisie

Le travail de Karine Otis, présidente-directrice générale du Port de Baie-Comeau, a été officiellement mis en lumière à l’Assemblée nationale du Québec. Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, a profité de la période des travaux parlementaires du 4 décembre pour saluer la contribution déterminante de Mme Otis dans l’essor d’un port en pleine transformation.

Selon le député, le Port se distingue aujourd’hui par son agilité, son sens de l’innovation et sa capacité à répondre aux besoins d’entreprises nord-côtières et internationales.

« Grâce au leadership de Mme Otis, le Port de Baie-Comeau s’affirme comme un acteur incontournable du développement économique nord-côtier, a déclaré M. Montigny. J’ai souligné hier son travail exceptionnel et sa vision ambitieuse pour faire du Québec un point de transit stratégique reliant le Canada au reste du monde. Merci Karine de porter si fièrement l’avenir du Port de Baie-Comeau et de toute la Côte-Nord. »

La reconnaissance a eu lieu au salon rouge, en présence de Mme Otis et de la présidente du conseil d’administration du Port.

Le député a mis en avant la modernisation des installations, la diversification des activités et le renforcement de partenariats stratégiques, autant à l’échelle provinciale qu’internationale.

Un port qui regarde vers l’Europe

Le député Montigny a également rappelé l’importance de la récente mission économique aux Pays-Bas, visant à solidifier le partenariat entre le Port de Baie-Comeau et le Port of Rotterdam, le plus grand port d’Europe.

Cette initiative, qui mobilise des acteurs locaux, institutionnels et internationaux, témoigne de la volonté du Port et de la région de renforcer leurs liens avec les marchés mondiaux, selon M. Montigny.

